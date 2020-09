Kabarett in Klausdorf: Pförtner aus dem Kanzleramt packt aus

Klausdorf

Fünf Jahre ist es her, als Lothar Bölck, das kabarettistische Urgestein, im Vorpommernhus in Klausdorf auf der Bühne stand. Man fand einfach keine für beide passenden Termine. Und dann sollte es schließlich im Mai 2020 soweit sein, scheiterte dann aber wieder aber an den Corona-Regeln. Am 2. Oktober klappt es nun endlich. Um 20 Uhr heißt es: Pfortissimo – Rest of Pförtner.

Regierungen muss man überstehen

Wenn es ein Anfang vom Ende gibt, dann muss es auch ein Ende vom Anfang geben. Aber was fängt dann an? Und wann endet es? Lange Zeit hat er alles geschluckt. Jetzt will er sein Schweigen brechen. Aber nicht jeder, der in sich geht, findet hinterher wieder hinaus.

Dennoch, die Erkenntnis des Pförtners im Bundeskanzleramt lautet: Politiker sind nicht an der Macht, sie sind nur an den Regierungen. Und das Wort „Regierungen“ kann man nicht übersetzen, denn Regierungen muss man überstehen...

Vorläufig letztes Soloprogramm

Der Kabarettist Lothar Bölck, bekannt als Pörtner aus dem „ Kanzleramt Pforte D“ der gleichnamigen Polit-Satire des MDR Fernsehens, begibt sich mit seinem vorläufig letzten Soloprogramm auf Abschiedstournee. Seine Bühnen- und Fernsehfigur, den Pförtner, schickt er in den Unruhestand. Sein “Weisen Sie sich bitte aus“ nimmt er für sich wörtlich.

Doch ein letztes Mal noch wird er die Besucher satirisch durch sein Kanzleramt führen und sie über Macht und Ohnmacht der Politik zum Lachen bringen, wo es manchmal eher zum Heulen ist. Noch einmal will er der Politik den Marsch blasen. Und zwar Pfortissimo. Sein Motto: Wenn wir die gesellschaftlichen Strukturen nicht verändern, werden sich die gesellschaftlichen Veränderungen strukturieren.

Tickets gibt es ab sofort

Kommen, sehen und hören Sie Bölcks „Rest of Pförtner“ oder was er noch einmal sagen wollte! Im Alter von 67 Jahren kommen da sicherlich so einige Altersweisheiten auf die Bühne, wie immer sehr pointiert vorgetragen. So, wie wir es von Lothar Bölck eben kennen.

Karten bekommen Sie ab sofort im Vorpommernhus in Klausdorf, Prohner Straße 20, oder in der Stralsunder Tourismuszentrale.

Von Manfred Nicke