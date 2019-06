Klausdorf

Arnulf Rating fegt derzeit über die Bühnen der Republik mit seinem aktuellen Programm „Tornado“ und macht während dieser Tour am 21. Juni um 20 Uhr auch halt im Vorpommernhus in Klausdorf.

Sein aktuelles Kabarettprogramm ist eine Reise in die Welt der Manipulation. „Wir können uns heute jederzeit unsere Blutfettwerte anzeigen und die Bundesligaergebnisse an jedem Ort der Welt runterladen – aber in welcher Lobby unser erwählter Abgeordneter in Brüssel entscheidet, was demnächst bei uns auf den Tisch kommt – davon haben wir keine Ahnung“, findet Arnulf Rating.

Arnulf Rating führt uns auf eine Exkursion in digitale und andere Welten und zeigt, welche Spinner und Spindoktoren an unserem Weltbild drehen. Mit guter Beobachtungsgabe, Scharfsinn und Sprachwitz filtert er aus dem Sprachmüll der Meldungen den Rohstoff heraus. Er weiß: Der Schnee von gestern kann die Lawine von morgen sein.

Rating gilt als einer der wortgewaltigsten, originellsten und schlagfertigsten Politkabarettisten Deutschlands. Er wurde mit den wichtigsten Kabarettpreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Hessischen Kabarettpreis für sein Lebenswerk. Aber das ist nicht alles: In diesem Jahr im Oktober wird ihm auch noch der bayrische Kabarettpreis verliehen.

Tickets gibt es in der Tourismuszentrale Stralsund oder direkt im Vorpommernhus, Telefon 38323/81442.

Ines Sommer