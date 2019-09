Kabarettist Stefan Waghubinger im Klausdorfer Vorpommernhus

Klausdorf

Die Bühne leer, der Saal voll, und auf der Bühne stand einsam ein Hocker. Stefan Waghubinger blickte sich im Publikum um und fragte dann ganz bescheiden mit Blick auf diesen Hocker: „Entschuldigen Sie, ist der noch frei?“ So begann der Kabarettist mal seinen Auftritt in Rostock. Am Samstag ist er erstmals im Vorpommernhus Klausdorf zu Gast. Ab 20 Uhr heißt es: „Jetzt hätten die guten Tage kommen können.“

Seit 2009 tourt Stefan Waghubinger über die Kabarettbühnen Deutschlands. Geboren und aufgewachsen in Österreich, lebt er seit 1993 in Deutschland. Seit 2009 hat er als Solokabarettist (und vielleicht auch als anspruchsvoller Comedian) eine steile Karriere hingelegt. Inzwischen 14 deutsche Kabarettpreise, die ihm verliehen wurden, sprechen da eine deutliche Sprache. Das führte natürlich auch zu vielen Auftritten im TV. Unter anderem war er in unzähligen Fernsehshows, von der „Anstalt“ im ZDF bis zu Aufzeichnungen seines Soloprogrammes in 3 sat zu sehen.

In seinem dritten Liveprogramm hat es Stefan Waghubinger ganz nach oben geschafft –bis auf den Dachboden. Auf dem Dachboden der Garage seiner Eltern sucht er eine leere Schachtel und findet den, der er mal war, den, der er mal werden wollte und den, der er ist. Die Crew des Vorpommernhus wird sich bemühen, die Bühne des Hauses ebenfalls mit einer „Dachbodenatmosphäre“ auszustatten.

90 Minuten glänzende Unterhaltung trotz verstaubter Oberflächen. Aber Vorsicht, zwischen den morschen Brettern geht es in die Tiefe. Waghubingers Programme sind zwischen Theater, Kabarett und Comedy angesiedelt, und haben oft einen ernsthaften Hintergrund. Aber keine Angst, wer lachen möchte, der kommt hier absolut auf seine Kosten, wird aber in einigen Passagen auch mal nachdenklich gestimmt.

Karten gibt es noch an der Abendkasse.

Von iso