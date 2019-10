Stralsund

„Eine Katastrophe!“ So bezeichnet es Baumkontrolleur Thomas Struwe, was sich derzeit im Stralsunder Stadtwald abspielt. Zahlreiche Eschen sind von einem Pilz befallen und müssen gefällt werden, um die Sicherheit der Bürger an viel genutzten Wegen nicht zu gefährden. 110 Bäume werden ab Mitte November der Säge...