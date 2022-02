Kalkstein für Stralsund: So viel Gotland steckt in der Hansestadt

Visby/Stralsund

Kaum tritt man aus dem Haus, ist man Gotland schon sehr nahe: beim Schritt über die Türschwelle. Zumindest ist das so im mittelalterlichen Stralsunder Heilgeistkloster 7. Hier besteht die Schwelle nämlich aus hartem gotländischen Kalkstein, der durchsetzt ist mit Millionen von Jahre alten Fossilien. Doch es gibt noch viel mehr Orte und Bauwerke in der Hansestadt, die eine Brücke schlagen zwischen hanseatischer Welterbe-Stadt und schwedischer Insel.

Türschwelle aus Gotland-Kalk in Stralsund. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Rund 176 Kilometer ist Gotland lang bei einer Breite von rund 50 Kilometern. Auf der Insel ballt sich einiges zusammen: Naturwunder, Geschichte und Weltkulturerbe, 60 000 Schafe, aber nur 60 200 Menschen. Und das auf einer Fläche, die dreieinhalb Mal so groß ist wie Berlin und 55 mal wie Stralsund. Nicht nur Ingrid und Ingmar Bergman sowie Pippi Langstrumpf verhalfen der Insel zu Ruhm. Auch schon Zeugen einer viel früheren Zeit.

Insel-Geburt und Raukar

Das Raukar-Steinfeld im Norden von Farö. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Vor rund 430 Millionen Jahren entstand Gotland im Erdaltertum. Damals war es allgemein viel wärmer als heute. Im tropischen Silurmeer lebten viele Kleinlebewesen wie zum Beispiel Korallen. Als sie abstarben, sanken sie auf den Meeresboden. Mit Schlamm, Salz und Algen wurden sie zu einer Sedimentschicht verbacken, die immer höher wuchs und einen gewaltigen Druck erzeugte. Im Laufe der Zeit türmte sich daraus eine mehrere hundert Meter hohe Schicht auf. Als vor rund 10 000 Jahren die bis zu drei Kilometer mächtigen Gletscherpanzer der Eiszeit schmolzen, wurde das Land entlastet und hob sich –sogar heute hält das noch an – bis jetzt 82 Meter hoch, schneller als der Meeresspiegel anstieg. Diese Zeit, das Silur oder „Gotlandium“, war die Geburtsstunde der Insel Gotland, an der heute die Wellen der Ostsee nagen und gemeinsam mit der Witterung fantastische Formen in den Kalkstein fräsen. Davon zeugen eindrucksvoll die aus den Klappersteinfeldern an der Nordküste Gotlands und Farös aufragenden Riesen-Raukar von Langhammars und Digerhuvud, bizarr von der Natur geformte Kalksteinsäulen mit bis zu 27 Metern Höhe. Sie sind die natürliche Visitenkarte der Insel.

Eintauchen ins Mittelalter

Wenn die Hansa-Destinations-Fähre Drotten seit August 2021 einmal pro Woche Freitag von Rostock kommend am Samstag in den Hafen der 24 330-Einwohner-Inselhauptstadt Visby einläuft, präsentiert sich das von einer 3,6 Kilometer langen meterdicken Stadtmauer aus Kalkstein umschlossene Ensemble zum ersten Mal in seiner beeindruckenden Geschlossenheit.

Das Wahrzeichen von Visby, die St. Marienkirche der deutschen Hanse-Kaufleute. Quelle: Peer Schmidt-Walter

Nur ein paar Schritte vom modernen Terminal am Holmen, das auch häufig im Gotland-Krimi „Der Kommissar und das Meer“ zu sehen ist, entfernt, und man taucht ein ins Mittelalter. Ähnlich wie Stralsund und Wismar wurde der historische Stadtkern ebenfalls von der UNESCO als Weltkulturerbe geadelt. Dies geschah bereits 1995. Weil es „nur noch wenige Orte auf der Welt“ gebe, „in denen Vergangenheit und Gegenwart so harmonisch verwoben“ seien wie in Visby. Augenfällig abzulesen am mittelalterlichen Straßennetz mit seinen schmalen Gassen und Gewölben, den durch Plünderungen und Brände im 13. Jahrhundert entstandenen neun Kalkstein-Kirchenruinen, 27 mächtigen Wehrtürmen, der Holzstadt aus dem 18. Jahrhundert oder den Packhäusern, als Visby ein wichtiges Handelszentrum der Hanse war. Die dreitürmige Sankt Marienkirche, Wahrzeichen der Stadt, ließen deutsche Hanse-Kaufleute – ihre Vorgänger waren ab dem 7. Jahrhundert die Wikinger – errichten. Wie auch die Heilgeistkirche, die ebenfalls in Stralsund ihre Entsprechung hat.

Das goldene Kalksteinfundament

Portal und Fundamenteinfassung der Stralsunder Marienkirche aus Gotland-Kalkstein. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Ein Gotland-Schnuppertag führt uns nach Kappelshamn mit seinen weißen Hügeln, dem „Gold der Insel“. Frachter liegen, von Staubwolken umhüllt, an der Pier und laden Kalkstein, immer mal wieder auch mit dem Ziel Stralsund. Der wurde hier schon im Mittelalter von Bauern in kleinen Meilern – einer steht sogar in Stralsund-Frankenhöhe – gebrannt als Grundlage für die Zementherstellung, die noch heute einen hohen wirtschaftlichen Wert hat. Ein paar steinerne Brennöfen kann man heute als Industriedenkmäler besichtigen. So auch in Barläst vor der Insel Asunden gegenüber von Slite, wo heute das größte Werk enorme Mengen produziert und weltweit verschifft. Eine Tafel am kleinen historischen Hafen erklärt sehr anschaulich den mühsamen Abbau und Transport der schweren Steine per Hand mit primitiver Brech- und Hebezeug-„Technik“. Auch die schwierige Verladung auf Segelschiffe, die die Häfen der Hansestädte anliefen. Unter den insgesamt 225 war an vorderster Front auch die Hansestadt am Sund. Das verbaute Resultat kann man heute am hohen West-Portal der Stralsunder Marienkirche und an der Einfassung ihres Fundaments bewundern. Die grau-weißen Blöcke stammen sämtlich aus Gotland. Am Langenkanal vor dem griechischen Restaurant erinnern Steinblöcke und Stelen noch daran, was hier einst umgeschlagen wurde. Die Hafeninsel existierte ja noch nicht.

Kalkbrennerei führte zur Entwaldung

Leider hat die Kalkbrennerei auch zur Teil-Entwaldung Gotlands geführt. Eine savannenähnliche Heidelandschaft mit Wacholderbüschen und Krüppelkiefern breitete sich hier aus. Auch sie hat heute ihren ganz speziellen Reiz.

Eins ist gewiss: Gotland inspiriert. Die nächste einwöchige Reise – bevorzugt in der ruhigen Vor- und Nachsaison – gilt den vielen anderen kulturellen, landschaftlichen und historischen Höhepunkten der größten schwedischen Insel.

Von Peer Schmidt-Walther