Kalle und Ede waren die Größten

Am 13. Januar um 4.31 Uhr kam Samuel Augustin von der Waydbrink im Helios Hanseklinikum Stralsund zur Welt. Der Junge, der in Pantelitz, aufwächst, war bei seiner Geburt 50 Zentimeter (cm) groß und wog 3490 Gramm (g).

Willkommen Ben-Arthur , Milan und Laura

In Barth wurde am 13. Januar auf die Ankunft von Ben-Arthur Zornow angestoßen. 23.45 Uhr war er da, maß 50 cm und brachte 3950 g auf die Waage. Am 14. Januar um 12.21 Uhr erblickte Milan Olejniczak im Hanseklinikum das Licht der Welt. Seine Maße: 51 cm, 3345 g. Zu Hause ist Milan in Stralsund.

m 17. Januar, 7.58 Uhr, wurde der Barther Kalle Stoll im Hanseklinikum auf Erden begrüßt. Kalle war 54 cm groß und 3935 g schwer. Größer und schwerer noch war Ede Marmulla bei seiner Geburt am 17. Januar um 19.33 Uhr. Ede maß 55 cm und wog 4480 g. Zu Hause ist er nun in Stralsund.

In Barth wächst hingegen Laura Szkudlapska Joziak auf, zur Welt kam sie am 19. Januar um 22.49 Uhr im Stralsunder Klinikum, 51 cm groß und 3705 g schwer.

