Kampf gegen Temposünder in Stralsund: Nur wer langsam fährt, erhält ein Lächeln

Stralsund

Die Hansestadt Stralsund hat am Donnerstag zwei solarbetriebene Tafeln mit Geschwindigkeitsanzeige installiert. Das sind die, die bei entsprechender Geschwindigkeit auf der Straße ein Smiley mit einem Lächeln zeigen – oder aber auch traurig aussehen bei zu hoher Geschwindigkeit.

Ein Display kostet 4500 Euro

Grundlage für die Aufstellung ist ein Beschluss der Bürgerschaft, in dem die Hansestadt Stralsund beauftragt wurde festzustellen, an welchen Standorten sogenannte Dialog-Displays als präventive Maßnahme zur Einhaltung von Tempolimits aufgestellt werden können und welche Kosten zur Errichtung anfallen. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf Standorte in der Nähe von Kindertagesstätten, Schulen und Einrichtungen für Senioren gelegt werden. Beide Smiley-Anzeigetafeln kosten zusammen 4500 Euro, sie sind mobil und werden mit Solarenergie betrieben.

Tafeln sollen an acht Orten stehen

Identifiziert wurden von der Verwaltung mindestens acht geeignete Standorte im Stadtgebiet, an denen den Autofahrern ab sofort abwechselnd entweder ein Lächeln oder ein trauriges Gesicht angezeigt werden kann. Da die Tafeln nicht an den jeweiligen Aufstellort gebunden sind, können sie über mehrere Tage oder auch Wochen an einer Stelle stehenbleiben und dann an andere Schwerpunktstellen umgesetzt werden.

Von oz