Kampf um Erwerbsminderungsrente: Stralsunder (24) korrigiert Sozialamt mehrfach

Hat das Sozialamt des Landkreises Vorpommern-Rügen einen grundsätzlichen Fehler gemacht und ihn immer wiederholt? Das legt der Fall des Stralsunders Thorben Beyer (Name geändert) nahe. Das Sozialamt hingegen wiegelt ab, lobt stattdessen die verantwortliche Mitarbeiterin in höchsten Tönen. Nach einer Dienstaufsichtsbeschwerde, einer dreiseitigen Antwort und einer vierseitigen Erwiderung kommt nun Licht ins Dunkel. Am Ende steht sogar eine Entschuldigung. Aber der Reihe nach.

Das ist der Fall: Zugegeben, es ist etwas kompliziert, da mehrere Behörden beteiligt sind. Thorben Beyer stellte einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente bei der Deutschen Rentenversicherung, doch erhielt zunächst keinen Anspruch darauf. Der 24-Jährige legte Widerspruch ein – mit Erfolg. Er bekam die Bewilligung.

Dann fing der Ärger an

Für die fünf Monate vor dieser Entscheidung musste er jedoch „Grundsicherung bei Erwerbsminderung“ beantragen. Dies geschieht nicht – wie bei Hartz IV üblich – beim Jobcenter, sondern beim Sozialamt. Das lief erst reibungslos, doch dann fing der Ärger an.

Nach der Bewilligung sollte sich das Sozialamt die Kosten von der Rentenversicherung erstatten lassen. Allerdings hatte die Mitarbeiterin nicht nur die Zahlung an Beyer, sondern auch die Krankenkassenbeiträge angegeben. Diese hätte sie aber gesondert von der Krankenkasse zurückfordern müssen. Ein Fehler mit weitreichenden Folgen für Beyer, denn der geforderte Gesamtbetrag wurde mit dem verrechnet, was ihm eigentlich zugestanden hätte: „Aufgrund der Falschabrechnung habe ich nur eine Rentennachzahlung von circa 17 Euro erhalten statt zwischen 350 und 400 Euro“, bilanzierte er.

Auf einen behobenen Fehler folgten zwei neue

Da die Mitarbeiterin auf dem Standpunkt beharrte, alles richtig gemacht zu haben, kam es, wie es kommen musste: Beschwerden am Telefon, nicht immer der richtige Tonfall, viel Gerenne, Stress, Genervtheit auf beiden Seiten.

Doch Beyer blieb hartnäckig. Nachdem sich auch die Krankenkasse beim Sozialamt meldete und Beyers Sichtweise bestätigte, korrigierte die Mitarbeiterin den Fehler – machte aber gleich zwei neue. Zum einen beauftragte sie aufgrund einer Namensverwechslung eine falsche Kollegin mit der Auszahlung, was den Vorgang in die Länge zog. Zum anderen wurden später bei der Krankenkasse 120 Euro zu wenig abgerechnet.

„Null Interesse, gefühlte Massenabfertigung und wenn man Grund zur Beschwerde hat, ist das (sorry) scheißegal“, formulierte Beyer in einer Dienstaufsichtsbeschwerde an den Landkreis in Bezug darauf, wie er sich vom Sozialamt behandelt fühlte.

Landkreis prüft „vollumfänglich“

Die Entgegnung des Landkreises, unterschrieben von der stellvertretenden Landrätin Carmen Schröter, nimmt nach „vollumfänglicher Prüfung“ die mit dem Fall betrauten Mitarbeiterinnen in Schutz. Sie hätten die Sachlage überprüft, „obwohl weder eine Eilbedürftigkeit noch eine Gefährdung des täglichen Lebens bestand“.

Weiter sei es „dem hohen Engagement“ einer Mitarbeiterin zu verdanken, „dass die Auszahlung direkt an Sie und nicht an die Deutsche Rentenversicherung erfolgte“, was das Verfahren weiter verlängert hätte, schrieb Schröter an Beyer. Letztlich hätten sich alle Kolleginnen korrekt verhalten. Für den Fauxpas mit der Namensverwechslung gab es zwar eine Entschuldigung, die Beschwerde wurde aber zurückgewiesen.

„Er war ausdauernd – und zwar zu Recht.“

Erwartungsgemäß stellte das Schreiben Beyer nicht zufrieden. Er schrieb eine vierseitige Antwort. „Wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich dafür Sorge zu tragen, diesen schnellstmöglich zu beseitigen, und mir nicht wer weiß wie lange Zeit zu lassen“, entgegnete er zum Beispiel auf den Punkt, dass sein Fall erneut geprüft wurde, obwohl keine „Gefährdung des täglichen Lebens“ bestand. Zudem rechnete er noch einmal vor, warum ihm 120 Euro mehr zustehen.

Der Landkreis prüfte die Angelegenheit nun noch einmal. Ergebnis diesmal: Tatsächlich lag ein Fehler in der Berechnung des Krankenkassenbeitrags vor, ein Detail wurde übersehen. „Sobald nun die Krankenkasse gezahlt hat, wird er sofort die 120 Euro von uns ausgezahlt bekommen“, versichert Landkreissprecher Olaf Manzke auf OZ-Anfrage. „Er war ausdauernd – und zwar zu Recht. Auf alle Fälle entschuldige ich mich bei dem Mann für das Ungemach, was er hatte.“

Systematische Fehler in den Berechnungen?

Beyer sagte außerdem, er sei zweimal vom Sozialamt vertröstet worden mit dem Hinweis auf einen „Personalnotstand“ – Anfang Dezember und Ende Januar. Über Wochen oder Monate hinweg zu wenig Sachbearbeiter? Was ist da los? Manzke: „Personalnotstand haben wir hier nicht. Aber es kommt schon mal ein Engpass vor.“

Beyer forderte auch, dass „sämtliche Fälle aus der vergangenen Zeit“ geprüft werden sollten. Sind außer ihm womöglich zahlreiche weitere Leute von systematischen Fehlern in den Berechnungen betroffen und haben deshalb weniger Geld bekommen als ihnen zusteht? Manzke winkt auf OZ-Anfrage ab: „Wir gehen hier von einem Einzelfall aus.“ Alte Fälle würden aufgrund dieser Angelegenheit nicht neu aufgerollt.

Von Kai Lachmann