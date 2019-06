Stralsund

Die Marine hat am Samstag das Gesicht der Stralsunder Altstadt geprägt: Am Tag der Bundeswehr präsentierten sich Marinesoldaten mit ihrer Technik neben Vertretern anderer Heeresbereiche auf einem Fest der Marinetechnikschule Parow am Stralsunder Hafen.

Prominentester Gast war Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU). Zuvor waren knapp 100 Rekruten auf dem Alten Markt vereidigt werden. Die Ehrenrede für das Gelöbnis hielt der ranghöchste Soldat der Bundeswehr, General Eberhard Zorn.

Tag der Bundeswehr auf der Hafeninsel in Stralsund mit Besuch der Bundeskanzlerin, OB-Rettung aus dem Hubschrauber und Gegendemo Quelle: ROEDEL@ARGUSEYE.DE

Merkel, die als Bundestagsabgeordnete zu der Veranstaltung in ihren Wahlkreis in Vorpommern gekommen war, zeigte sich locker und gut gelaunt. Stralsund habe es gut getan, dass die Marinetechnikschule von Schleswig-Holstein nach Vorpommern umgezogen ist, sagte sie. „ Stralsund hat das verdient.“ Sie dankte den 250 000 Soldaten und Zivilbeschäftigten der Bundeswehr, dass sie jeden Tag dafür sorgten, dass Deutschland in Sicherheit und Frieden leben könne. „Heute ist der Tag, zu sagen, was Tolles in der Bundeswehr geleistet wird.“

Bei „maritimem Wetter“, wie sie Wind und Regenschauer nannte, besuchte die Kanzlerin Informationsstände, unter anderem von der Tauchergruppe Warnemünde, dem Familienbetreuungszentrum und vom Bundeswehrverband sowie die Ausbildungsmesse der Marinetechnikschule. Sie spendete für das Soldatenhilfswerk, gab Autogramme, lächelte für Selfies in Kameras, aß Erbsensuppe. Nach großer Politik stand ihr nicht der Sinn. Zum Konflikt zwischen Iran und den USA befragt, sagte sie: „Wir setzen auf eine friedliche Lösung. Es war gut, dass unser Außenminister im Iran war. Wir sind mit allen Partnern im Gespräch.“

Schnappatmung bekamen dann einige Gäste auf der Stralsunder Hafeninsel, als am Samstag der größte deutsche Militärtransporter A 400 M direkt auf sie zukam und kurz vor der „ Gorch Fock I“ plötzlich nach oben abdrehte.

„Meine Fresse, ist das ein riesiger Brummer, da ging mir aber die Pumpe, wie der so nah an uns vorbei gedüst ist“, entfuhr es Hans-Georg Plötz aus Gera, der mit seiner Frau zu den vielen Tausend Gästen beim Tag der Bundeswehr zählte. Einen noch größeren Adrenalinschub dürfte der Mann hoch oben in der Takelage der „ Gorch Fock“ bekommen haben, denn er war am nächsten an dem Militärflugzeug.

Kurz nach dem Bundeskanzlerin Angel Merkel auf dem Hafengelände angekommen war und ihre Begrüßungsworte gehalten hatte, begann das Spektakel in der Luft über Stralsund. Der A 400 M donnerte punkt 11.34 Uhr über den Strelasund aus Richtung Osten kommend und flog nach einer Ehrenrunde zu einem der nächsten 13 Bundeswehrstandorte, wo am Wochenende ebenfalls der Tag der Bundeswehr begangen wurde.

Der Militärtransporter hat eine Reichweite von 8000 Kilometer und kann bis zu zwei Panzer durch die Lüfte befördern. Zur Geschichte des A 400 M gehört auch eine tragische Begebenheit, bei der ein Flugzeug aus dieser Bauserie beim ersten Testflug im Jahre 2015 nahe der spanischen Stadt Sevilla wegen eines Software-Fehlers abgestürzt ist und vier Menschen mit in den Tod riss.

Nach diesem eindrucksvollen Präludium mischte sich die Regierungschefin unter die Gäste vor dem Ozeaneum und holte sich sogar gemeinsam mit Oberbürgermeister Badrow einen Teller Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Die Kochlöffel schwingenden Bundeswehrsoldaten waren stolz, dass es der Bundeskanzlerin gemundet hat und durften als Dank mit ihr ein Selfie machen.

Nachdem Angela Merkel nach ihrem offiziellen Besuch auf der Hafeninsel wieder abgefahren war, wurde von Stralsunds Stadtoberhaupt Alexander Badrow ( CDU) eine besondere Mutprobe als Gastgeber erwartet. Der OB war nicht ganz unvorbereitet zum Tag der Bundeswehr gekommen und wusste, was ihn erwartete. Und zwar ein Sprung von der „ Gorch Fock I“ ins Hafenbecken, aus dem er sich von einem Militärhubschrauber retten lassen sollte.

Vor drei Jahren hatte Badrow so eine Rettungsübung schon einmal absolviert. Es lief auch diesmal wieder alles wie am Schnürchen oder besser an der Seilwinde, denn mit ebendieser wurde das Stadtoberhaupt aus den kühlen Fluten des Strelasundes heraus gezogen. Nach dieser Rettungsübung meint es Petrus nicht so gut mit dem Wetter und aus den grauen Wolken ergossen sich einige kurze Schauer.

Am Rande des Tages der Bundeswehr kam es auch zu Protestaktion von Pazifisten, die auf Plakaten die Abschaffung der Bundeswehr forderten und den Austritt aus der NATO. Eine bleich angemalte Frau mit einem Kreuz, an deren Spitze ein zerbeulter Stahlhelm hing, protestiert lautstark gegen Aufrüstung und forderte die Bundeswehr auf, sich unter anderem aus Afghanistan zurück zu ziehen.

Am Samstagvormittag fand auf dem Alten Markt außerdem noch eine Vereidigung statt – der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, hielt hier als höchster Soldat der Bundesrepublik die Vereidigungsrede.

Tag der Bundeswehr auf der Hafeninsel in Stralsund auch mit Protesten. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-HST

Auf der Stralsunder Hafeninsel gab es außerdem Vorführungen des Wachbataillons, von Tauchern und Seenotrettern, außerdem waren Marineschiffe für Besucher geöffnet.

Der Stralsunder Oberbürgermeister wird per Hubschrauber aus dem Hafenbecken gerettet. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-HST

Christian Rödel/DPA