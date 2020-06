Kapitän Laudahn pilgerte früher gern auf ein Bier ins „Trocadero“

Stralsund

Nach 40 Jahren Seefahrt kennt er die ganze Welt. Mit Fug und Recht kann Kapitän Jörg Laudahn (55) daher sagen, wo es für ihn am schönsten ist. Der Rostocker mit Wismarer Wurzeln leistete in Andershof bei der damaligen Bereitschaftspolizei seinen Wehrdienst ab. Kürzlich hat er sich auf sein „Mopped“ geschwungen, um Stralsund-Erinnerungen aufzufrischen. Die können so schlecht nicht gewesen sein, sonst würde es ihn nicht hin und wieder an den Sund ziehen. Nach Dienstschluss pilgerte er gern mit Kameraden ins „Trocadero“ – kurz „Tro“ genannt, um ein paar Stralsunder Biere zu kippen und eventuell auch eine Stadtschönheit aufzureißen. Den Spross einer alten Seefahrerfamilie zog es jedoch an Bord. Zuletzt stand er auf der Brücke von Großcontainerschiffen, die auch eine Stralsund-Flagge führten.

Von Peer Schmidt-Walther