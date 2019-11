Die Narren tanzen den Regen weg

Richtenberg

Regenschirmwetter am Sonnabend in Richtenberg, als sich 13 bunt geschmückte Karnevalswagen auf den Weg durch die Stadt machen. Begleitet wird der Zug von den Garden des RCC. Rechts und links der Langen Straße wird der Zug von einem Spalier aus Schirmen erwartet.

Die ganze Stadt scheint auf den Beinen zu sein, um mit dem Richtenberger Carnevalverein (RCC) den Auftakt für die 37. Session zu feiern. Jetzt bewähren sich die aufgeklappten Regenschirme auch in spezieller Verwendung. Findige Karnevalisten drehen sie kurzerhand um und fangen damit Bonbons auf, die mit vollen Händen von den Wagen geworfen werden. Was daneben geht wird von den jüngsten Richtenbergern flink aufgesammelt. Ihren Eltern werden Spaßmacher in Form kleiner Schnapsfläschchen von den Wagen gereicht.

Jedes Elferratsmitglied gestaltet einen Wagen

Doch hinter dem Spaß steckt harte Arbeit. Das weiß Axel Habeck, der Präsident des RCC nur zu gut. „Die Vorbereitungen auf so einen Tag beginnen bereits nach Aschermittwoch.“ In Teamarbeit wird das Motto für die nächste Session beschlossen und dann wird losgelegt. Diesmal heißt es: „Wir ziehen in den Garten“. Danach gestaltet jedes Elferratsmitglied einen der Wagen, die auf die Strecke gebracht werden sollen.

50 Kinder und Jugendliche tanzen in den Garden

„Wir haben ein tolles Team, das viel Erfahrung mit dem Karneval hat“, lobt der Präsident das Engagement der gut 120 Vereinsmitglieder. Er selbst hat die Chef-Narrenkappe seit acht Jahren auf. Und so wird gut sieben Monate lang an Dekorationen und Kostümen gearbeitet, und mit den Funkengarden das neue Programm geübt. Etwa 50 Kinder und Jugendliche tanzen da mit.

Alle Vereine der Stadt ziehen mit

Dazu kommt Unterstützung aus anderen Vereinen der Stadt – vom Kulturtreff über den Sportverein bis hin zur Feuerwehr. „Und nicht zu vergessen“, sagt Habeck, „mit im Umzug unterwegs sind auch Motto-Wagen von Karnevalisten aus Zandershagen, Jakobsdorf und Behrenwalde.“ Auch dort wissen die Narren, wo es sich gepflegt mitfeiern lässt.

Preisgekrönter Schlachtruf

Inzwischen strebt die Stimmung dem Höhepunkt zu, als der Wagen mit den Prinzenpaaren auf dem Markt eintrifft. Prinz Thomas II. und Mandy II., das Prinzenpaar aus der 36. Session, winken mit ihren aktuellen Nachfolgern, Prinz Andreas II. und Birgit I., huldvoll der Menge zu. Der Platz vor der Bühne ist knackend voll, als RCC-Präsident Axel Habeck mit dem Schlachtruf der Richtenberger Narren die Party eröffnet: „Hast du Kummer, hast du Ärger ...“ „Trink ’nen echten Richtenberger!“, schallt es hundertfach zurück. Der eingängige Vers, der sich auf die Richtenberger Brennereitradition bezieht, ist prämiert. Der RCC hat damit 2017 den OZ-Wettbewerb um den besten karnevalistischen Schlachtruf gewonnen.

Prinz repräsentert den Verein

Prinz Andreas II. und Birgit I. sind begeistert. „ Richtenberg lebt für den Karneval“, sagt Andreas Bryl, im echten Leben Dachdeckermeister. „Wenn man selbst Lust auf Spaß hat und dabei das große Engagement in der Stadt hinter sich spürt, kann nur es ein Ja geben, wenn die Frage kommt: Willst Du als Prinz den Verein repräsentieren“, sagt Andreas II. Da ist er sich einig, mit Prinzessin und Ehefrau Birgit, von bürgerlichem Beruf Altenpflegerin. Beinahe, hätte Birgit I. die Party noch verpasst. „Ich war gestürzt, hatte mir den Arm verletzt und bin noch am Dienstag operiert worden“, berichtet sie und freut sich, dass sich am Ende alles gut gefügt hat.

Dann lassen die Funkengarden die Beine fliegen, dass einem schwindlig werden kann. Der Regen wird weggetanzt. Er kann echten Narren ohnehin nichts anhaben.

Von Jörg Mattern