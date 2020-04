Katze in Stralsunder Fußgängerzone gerettet

Stralsund

War das ein jämmerliches Maunzen am Donnerstag gegen 12.20 Uhr in der Stralsunder Fußgängerzone! Eine Katze war am Apollonienmarkt auf eine Überdachung gesprungen und kam von dort nicht mehr weg. Zwischenzeitlich wollte sie schon mehrere Meter in die Tiefe springen, um sich aus dieser schier ausweglosen Lage zu befreien. Doch auch wenn Katzen angeblich neun Leben haben: Das wäre wohl auf dem harten Pflaster nicht gut ausgegangen.

Stralsunder stieg über Leiter zur Katze

Doch dann griff ein Mann beherzt ein: Der Stralsunder Michael Büttner stieg mit Hilfe einer Leiter über ein Fenster auf die Überdachung, näherte sich vorsichtig der Katze, fasste sie und übergab sie den glücklichen Besitzerinnen. Für ihn war die Hilfe selbstverständlich: „Ich habe ja selbst so ein Tierchen“, sagte er nach der Rettungsaktion schmunzelnd und wies auf seinen Stafford-Mix Miro, den er an der Leine führte.

Viel Applaus für kleine Heldentat

Für seine kleine Heldentat erhielt Michael Büttner viel Applaus von den etlichen Umstehenden – die in Corona-Zeiten natürlich Abstand voneinander hielten.

Von Thomas Pult