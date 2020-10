Katze löst Rettungseinsatz in Zimkendorf aus

„Brandstifter“ auf vier Pfoten: Eine Katze hat in einem Wohnhaus in Zimkendorf bei Stralsund am Dienstag einen Elektroherd in Betrieb gesetzt und damit für einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften gesorgt. Eine auf dem Herd stehende Schale geriet in Brand.