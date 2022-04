Pandemie und Online-Konkurrenz haben Händlern und Gastronomen in der Stralsunder Innenstadt stark zugesetzt. Im letzten Winter standen trotz Top-Lage etliche Gewerbeflächen leer. Doch dieses Frühjahr drängen nun neue Anbieter auf den Markt.

Kaum Leerstand in Stralsund: Wie die Altstadt langsam wieder aufblüht

