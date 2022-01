Kebab 77 in Stralsund: Mit Freude, Veggieburger und Halloumi-Döner zum Erfolg

Stralsund

Der Kebab 77 ist eines der neusten Döner-Restaurants der Hansestadt Stralsund. Erst vor rund sechs Monaten hat Inhaber und Chefkoch Bahram Knütter den Laden in der Heilgeiststraße 73 eröffnet. Im Geschäft ist der 44-Jährige, der ursprünglich aus Teheran (Iran) stammt, aber schon länger. Zuletzt führte er einen Imbiss in Greifswald, auch dieser trug die 77 im Namen. An der magischen Zahl hielt Knütter nun fest.

Der Greifswalder Laden war besonders bei Studenten beliebt. „75 Prozent der Kunden waren Studenten“, sagt Knütter. Denn: „Nebenan war ein Studentenwohnheim.“ Auf die junge Kundschaft hatte er sich eingestellt, für diese gab es den Döner dort auch besonders günstig. Durch wegen Corona blieb die junge Kundschaft aus, weshalb Knütter einen Neuanfang in Stralsund startete.

Halloumi-Döner und viele vegetarische Speisen

Am Sund bedient er eine andere Klientel. „Ich will den Leuten, die in der Altstadt leben und arbeiten mit meinem Essen eine Freude machen“, sagt der 44-Jährige. „Im Sommer gibt es hier zudem viel mehr Urlauber.“ Was den Chef freut: „Mich haben auch schon Stralsunder besucht, die mich aus ihrer Greifswalder Studentenzeit kennen.“ Sein Angebot versucht er trotzdem „Gut und günstig“ zu halten. Neben Döner bietet er etliche vegetarische Speisen an wie Falafel, einen Veggieburger oder auch einen Halloumi-Döner.

Der Kebab-77-Döner im Test

Doch wie ist der Döner? Für 4,50 Euro bekommt man die Standard-Version. Dafür bekommt man eine große Portion, die auch viel Fleisch enthält. Das Gemüse ist frisch und das Brot hatte bei der Verkostung eine gute Mischung aus gerösteter Kruste und fluffigem Inneren. Geschmacklich war der Döner ausgewogen gut. Hervorheben kann man zudem, dass der Tresen in dem noch recht neuen Laden einen sehr sauberen Eindruck machte. Das Personal – hauptsächlich arbeitet der Chef selbst hinterm Tresen – ist ausgesprochen freundlich. Die Öffnungszeiten: Der Knütter hat einen angestellten. Sie arbeiten meist von 11 bis 21 Uhr. Für ein Döner-Restaurant hat der Laden ein recht angenehmes Abmiete.

Inneneinrichtung stammt noch von Vorbesitzern

Minh Thu Bui Thi und Davood Ahmadi gestalteten den Laden „Kebab 77“. Damals hieß er noch „Pingo“. Quelle: Kay Steinke

Dabei stammt die Inneneinrichtung noch von den Vorbesitzern, die es am gleichen Standort unter dem Namen „Pingo“ mit einer Kombination aus Döner-Bistro und persischer Küche versucht hatten. Die zwei Betreiber Minh Thu Bui Thi und ihr Mann Davood Ahmadi wurden in Stralsund aber nicht glücklich und haben den Laden 2021 an Knütter verkauft. Sie zogen weiter nach Wismar – und eröffneten dort im August 2021 einen Bubble-Tea-Laden – der ebenfalls unter dem Namen „Pingo“ betrieben wird.

Heute machen Minh Thu Bui Thi und ihr Mann Davood Ahmadi etwas anderes: "Pingo". Dort bieten sie unter anderem Bubble Teas und Smoothies an. Quelle: Jana Franke

Knütter will bald noch Pizza anbieten

Wie Vorbesitzer Ahmadi stammt auch Knütter aus Teheran. Daher könnte er theoretisch auch persische Speisen anbieten. Doch der neue Chef setzt eher auf eine andere Ausrichtung, so möchte er im Frühjahr 2022 noch Pizza mit auf die Speisekarte nehmen. Was macht seiner Sicht den perfekten Döner aus? „Den gibt es nicht. Die Geschmäcker sind verschieden“, sagt Knütter. „Mir ist aber wichtig, dass die Kunden zufrieden sind. Denn dann kommen sie wieder.“

Von Kay Steinke