Kegelrobbe krabbelte durch Stralsund

Stralsund

Zu einem besonderen Einsatz wurde die Stralsunder Polizei am Sonnabend gerufen. Gegen 9 Uhr wurde die Beamten darüber informiert, dass sich eine Robbe vermutlich vom Stralsunder Frankenhafen aus auf Wanderschaft in Richtung Stadtgebiet begeben hat. Die geschwächte junge Kegelrobbe wurde dann auch von den Polizisten gefunden. Sie befand sich gerade in Nähe der alten Flugzeugwerft – mitten auf einer Fahrbahn.

In Abstimmung mit dem Veterinäramt wurde das ziemlich neugierige Tier durch eine Tierärztin eines großen Stralsunder Museums in Obhut genommen. Richtig gut ging es dem Tier offenbar nicht. Doch nun soll es laut Polizei so schnell wie möglich wieder aufgepäppelt werden.

Robben sind niedlich, können aber auch gefährlich sein

Zwar sieht das Tier äußerst niedlich aus, dennoch sollten Privatpersonen notwendige Hilfe Polizei oder Tierexperten überlassen. Denn Kegelrobben sind die größten in Deutschland lebenden Raubtiere. 2,20 Meter lange Exemplare, die 250 Kilo auf die Waage bringen, sind keine Seltenheit. Die Robben sind nicht nur groß und schwer, sondern mit ihren Zähnen und starkem Kiefer auch wehrhaft. Aufgrund der Keime droht nach einem Robbenbiss auch leicht eine Infektion der Wunde. Deshalb sollte man die Tiere lieber aus respektvollem Abstand betrachten – erst recht, wenn sie verletzt sind. „Im Normalfall sollte man sich auf die Experten verlassen“, hatte Dr. Michael Dähne vom Deutschen Meeresmuseum Stralsund unlängst nach einer Robben-Rettungsaktion auf Rügen Mitte März gesagt. Damals hatte eine Spaziergängerin eine Robbe von einer gefährlichen Halskrause befreit.

Immer mehr Robben leben in der Ostsee um Rügen

Den Robben ging es zuletzt in den Gewässern vor Rügen wieder besser. Noch in den 2000er Jahren wurden die kulleräugigen Fischjäger nur sporadisch gesichtet. „Mittlerweile lebt ein Bestand von 100 bis 200 Tiere dauerhaft hier. Dazu kommen im Spätwinter und Frühjahr auch Saisongäste“, so Dähne. Der Höchstwert wurde im März 2021 erreicht – mit 343 Tieren allein um die Greifswalder Oie.

Die Prognosen der Robbenexperten deuten auf weiteren Zuwachs in den kommenden fünf bis zehn Jahren hin. Wenn dann der Lebensraum knapp werde, könnten sich die Zahlen auf einem festen Niveau einpegeln, so Dähne. Davon sei man aber noch deutlich entfernt. Wie viele Tiere einmal an der Küste MVs leben werden?

„Das lässt sich nicht sagen“, so der Experte. Den Trend zu immer größeren Beständen sehen die Forscher auch durch die hohe Zahl an Totfunden untermauert. „Im gerade zu Ende gegangenen Jahr wurden 125 Kegelrobbenkadaver an den Stränden in MV gefunden, so viele wie noch nie“, sagt Dähne. Daneben wurden 73 Schweinswal- und 12 Seehundtotfunde entdeckt.

Von kst