Die betroffenen Meeressäuger haben vermutlich infizierte Wasservögel gefressen. Nach Angaben der Forscher handelt es sich um so genannte Spill-over-Übertragungen – also die Ansteckung von einer Tierart auf eine andere. Wird die Geflügelpest eine ernste Gefahr für die gerade wachsenden Bestände in der Ostsee?