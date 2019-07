Stralsund

Im Meer ist es laut. „Pupsende Heringe hätten fast den 3. Weltkrieg ausgelöst“, sagt André Hatting, Moderator von Deutschlandfunk Kultur. Der Stralsunder leitet am Donnerstag elegant in das Sonderthema „Kein Lärm Meer“ des deutschen Meeresmuseums am Standort Ozeaneum ein und holt die rund 90 Gäste auf der Auftaktveranstaltung unterhaltsam ab. Und auch wenn seine Aussage zugespitzt ist, hat er mit dem Bedrohungsszenario Recht. „Die Schweden hielten Heringsschwärme lange für russische U-Boote“, erklärt der schwedische Gastredner Magnus Wahlberg, der Professor an der Universität Southern Denmark in Odense ist. „Die Geräusche sind zum Verwechseln ähnlich. Und nachdem 1981 vor der schwedischen Küste Karlskronas plötzlich ein mit Nuklear-Waffen bestücktes U-Boot aufgetaucht war – war eine Bedrohung durch die Russen immer präsent.“

Auch wenn nur dieses eine U-Boot direkt an der Wasseroberfläche gesichtet wurde, die gemessenen Sound-Visualisierungen verbreiteten noch lange Angst, bis in die 90ger Jahre hinein. Erst 1996 bekam Wahlberg den entsprechenden Regierungsauftrag. Er sollte den U-Boot-Sound der Ostsee erforschen. „Wir fertigten einen geheimen Bericht für das Verteidigungsministerium an“, sagt Wahlberg. „Doch dieses ging damit erst 1999 an die Öffentlichkeit.“

„Wir wollen den Lärm sichtbar machen.“ – Harald Benke

Das Beispiel zeigt: Die Unterwasser-Akustik unserer Meere ist vielfältig und wenig erforscht. Viele der Lebewesen nutzen Geräusche zur Nahrungs- und Partnersuche oder zum Schutz vor Feinden. Doch die Tiere werden immer häufiger durch vom Menschen verursachten Lärm verdrängt, verletzt oder getötet. „ Lärm sieht man nicht“, sagt Harald Benke, Direktor am Meeresmuseum. „Deshalb wollen wir ihn sichtbar machen und zeigen, wie die Tiere gequält werden.“

2014 hätte man über ein Sonderthema ein Bewusstsein für die Vermüllung durch Plastik geschaffen – laut einer Studie weisen 69 Prozent alle untersuchten Tiere in Nord- und Ostsee Spuren von Plastik auf. Jetzt gehen die Wissenschaftler die nächste Problematik an. „Die Verlärmung unserer Meere ist noch nicht in den Köpfen der Menschen angekommen. Das wollen wir jetzt ändern. Denn nicht nur Wale sind betroffen, sondern alle Meeresbewohner, Robben, Krebse, Muscheln und Heringe.“

Menschen-Lärm tötet Meerestiere

Wie vielfältig die Auswirkungen und betroffenen Tiere sind, wird an neuen Stationen in der Ausstellung Weltmeer vorgestellt. Dazu zählen unter anderem im Foyer ein vom Lärm gezeichneter Schwertwal, eine Sound-Dusche und spezielle Klangmöbel. So erzeugen beispielsweise Schiffsschrauben von Fracht- und Kreuzfahrtschiffen Störgeräusche, die die Laute der Meerestiere übertönen. Die lautesten Lärmquellen sind jedoch Sprengungen. „Meerestiere verursachen selbst Geräusche. Zwischen unter 20 Dezibel bis zu 220 Dezibel Unterwasserschall“, erklärt Michael Dähne, Kurator für Meeressäugetiere. „Von Menschen gemachter Lärm im Meer können noch bis zu 40 Dezibel lauter sein. Das ist ziemlich viel.“

Rammschall, der zum Beispiel beim Bauen von den Ostsee-Windparks entsteht, sei rund 230 Dezibel laut. Heißt: Wenn zwölf Kilometer vor der Küste Rügens neue Windräder aufgestellt werden, dann leiden auch die Heringe im Strelasund. „Damit dieser Lärm reduziert wird, müssen per Gesetz seit 2013 unter anderem Blasenschleier eingesetzt werden“, sagt Dähne. „So werden die Tiere entlastet.“ Bei diesem technischen Lärmschutz bildet aus dem Boden aufsteigende Druckluft einen Vorhang aus Luftblasen, der so eine dämmende Barriere für die Schallwellen bildet. Ein neuer Lichttisch macht dies für Besucher erfahrbar.

Heringe irritieren Raubfische – und Schweden

Auch wird gezeigt, wie verheerend die Folgen der Lärmverschmutzung sind. So erzeugt sie zum Beispiel Stress und Organschäden bei Meerestieren. Bei Schnabelwalen und Delfinen erzwingen sie ein zu schnelles Auftauchen – mit teils tödlichen Folgen. Auch für Menschen ist dies schon spürbar, zum Beispiel, wenn Wale stranden oder die Fangerfolge der Fischerei sinken – wie beim Hering. „Es gibt noch kilometerlange Schwärme“, sagt Magnus Wahlberg. „Unser Hering ist speziell. Er hat eine besondere Schwimmblase mit einem Kanal bis zum After. Wenn der Fisch will, kann er die Luft rausdrücken. Macht dies ein ganzer Schwarm, hört man unter Wasser nichts anderes mehr. So können sie im Kollektiv große Raubfische irritieren“ Oder eben das schwedische Verteidigungsministerium.

Kay Steinke