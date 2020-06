Kein Mangel an Ego: So schätzen Vorpommern ihre Fahrkünste ein

Stralsund

Jetzt haben wir es gewissermaßen schriftlich. In MV wohnen die sichersten Kraftfahrer Deutschlands. Das hat ein großer Online-Autohändler mittels einer Umfrage herausfinden lassen. Doch vielleicht sind wir in Bezug auf unsere Fahrkünste aber auch nur reichlich selbstbewusst. Denn gefragt wurde nicht nach der Anzahl der Pünktchen in Flensburg, sondern: Wie sicher fahren Sie als Autofahrer? Und da konnten die 1794 deutschlandweit befragten Autohalter zwischen 18 und 65 Jahren zwischen 1 (sehr unsicher) und 10 (sehr sicher) wählen.

60 Prozent der Mecklenburger und Vorpommern fackelten da nicht lange und schätzen sich als „sehr sicher“ hinterm Lenkrad ein. Die Thüringer landeten mit 57,4 Prozent in Sachen Selbstbewusstsein nur auf Platz 2. Schlusslicht dieses Rankings ist das Saarland. Hier halten sich nur 41,1 Prozent der Befragten für „sehr sichere“ Autofahrer. Fazit: An unserem Ego müssen wir im Gegensatz zu den Saarländern nicht mehr arbeiten. Höchstens an unseren Fahrkünsten – sicherheitshalber.

Von Jörg Mattern