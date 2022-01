Rostock

Gemütlich von Stralsund nach Schwerin mit dem ICE: Das ging bisher auch ganz spontan. Wer es nicht geschafft hat, vor der Fahrt ein Ticket zu lösen, konnte das bisher noch gegen einen Aufpreis beim Schaffner nachholen. Seit Anfang des Jahres lassen sich jedoch keine Tickets mehr beim Schaffner in Zügen des Fernverkehrs kaufen. Auch die Geldstrafen steigen.

Wo können Zugtickets für den Fernverkehr in MV gelöst werden?

Zugtickets für den Fernverkehr können vor der Fahrt an Fahrkartenautomaten, Schaltern (DB-Reisezentrum) oder online auf der Website der Bahn oder über die DB-Navigator-App gebucht werden.

Was passiert, wenn am Bahnhof kein Reisezentrum oder Fahrkartenautomat vorhanden ist?

Die neue Regelung gilt nur für Fernzüge (ICE, IC, EC). Diese halten in MV nur an größeren Bahnhöfen, wie zum Beispiel in Rostock, Stralsund und vielen weiteren, wo es entweder einen Fahrkartenautomaten oder ein Reisezentrum vor Ort gibt. Es gibt demnach keinen Bahnhof in MV, der von Fernzügen angesteuert wird, der kein Reisezentrum oder Fahrkartenautomaten vor Ort hat.

Was passiert, wenn es keinen Schalter gibt und der Fahrkartenautomat defekt ist?

Die Bahn empfiehlt, zunächst zu suchen, ob es noch einen weiteren funktionierenden Automaten gibt. Ist das nicht der Fall, sollte online ein Ticket gekauft werden. Sollten Sie dennoch kein Ticket haben, wird das Bahnpersonal die Situation prüfen. Laut einem Bahnsprecher erhält der Kunde zunächst eine Fahrpreisnacherhebung. Das bedeutet, dass es einen Aufpreis gibt. Dieser wird jedoch im Nachgang auf den regulären Flexpreis reduziert. Das Zugpersonal sollte umgehend nach Fahrtantritt angesprochen werden.

Was, wenn ich spontan ein Onlineticket kaufen möchte, die Mobilfunkverbindung aber zu schlecht ist?

Wenn die Mobilfunkverbindung in der Bahn zu schlecht oder das WLAN gestört ist, darf der Kunde ebenfalls im Zug ein Ticket lösen.

Was muss ich tun, wenn ich ohne Ticket in einen Fernzug eingestiegen bin?

Nach der Abfahrt des Fernzuges können digitale Tickets über die DB-Navigator-App oder über die Bahn-Website gekauft werden. Wichtig ist jedoch, dass dabei eine Frist von zehn Minuten (nach Abfahrt) gilt. Ist die Zeit überschritten, droht eine Geldbuße. Können Sie keinen Schaffner finden, kaufen Sie eine Fahrkarte am Umsteigebahnhof.

Für wen gibt es Ausnahmen?

Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis (ab einem Grad von 50) sind von dem Verkaufsverbot in Fernzügen ausgenommen. Sie können weiterhin ein Ticket im Zug lösen.

Was, wenn ich kein internetfähiges Gerät habe, mit dem ich unterwegs ein Ticket lösen kann?

Lösen Sie vorher ein Ticket online, am Schalter oder an einem Fahrkartenautomaten.

Wie hoch sind die Geldstrafen für „Schwarzfahrer“?

„Fahrgäste, die mehr als zehn Minuten nach Abfahrt des Zuges ohne Fahrkarte angetroffen werden, erhalten eine Fahrpreisnacherhebung“, so ein Bahnsprecher. Sie müssen das Doppelte des Fahrpreises (Flexpreis) bezahlen. Mindestens jedoch 60 Euro.

Gilt diese neue Regel auch in Regionalzügen und S-Bahnen in MV?

Laut Daniel Bischof, Sprecher der Verkehrsgesellschaft MV, können in Regionalzügen in MV weiterhin Fahrscheine beim Zugpersonal gekauft werden. Wer vorher eine Möglichkeit gehabt hätte, eine Fahrkarte zu kaufen, muss jedoch einen Aufpreis zahlen. „Wenn Sie ohne Fahrschein in die Bahn einsteigen, sollten Sie sich unmittelbar an den Schaffner wenden“, so Bischof. In S-Bahnen gilt diese Regel nicht. „Für eine S-Bahn-Fahrt muss jedoch vor Fahrtantritt ein Ticket erworben werden, weil es nicht in allen Bahnen Schaffner gibt.“

Neue Regelung für Kinder bis 14 Jahre im Fernverkehr

Seit dem 12. Dezember 2021 dürfen bis zu vier Kinder bis einschließlich 14 Jahre kostenfrei im Fernverkehr mitfahren. Bisher reisten Kinder kostenlos, wenn sie mit Eltern oder Großeltern unterwegs waren. Jetzt gibt es diese Regelung jedoch unabhängig vom Verwandtschaftsgrad. Theoretisch darf jede Person ab 15 Jahren vier Kinder bis einschließlich 14 Jahre kostenfrei im Fernverkehr mitnehmen, sofern diese auf der Fahrkarte miteingetragen sind.

Von Nora Reinhardt