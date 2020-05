Langendorf

Sie haben sich mit Hundeleckerli mittlerweile einen guten Namen gemacht: Michael und Manuela Verhage aus Langendorf. Im Gutshaus des Dorfes vor den Toren Stralsunds haben sie sich vor fünf Jahren niedergelassen und starteten das Unternehmen „Keksdieb“. Fleißig wurde in der Backstube produziert. Doch dann kam die Corona-Krise.

„Die Läden machten zu, also brach auch unser Geschäft ein. Auch die Center mit Zoo-Läden wurden geschlossen. Tja, und dann kam eben auch dazu, dass Leckerli nicht überlebenswichtig sind. Die Leute haben sich mit Tierfutter eingedeckt, und das war’s“, zählt Michael Verhage die Gründe auf, die den „Keksdieb“ in eine schwierige wirtschaftliche Lage brachten. „Wir mussten für unsere Mitarbeiter Kurzarbeit beantragen“, schiebt Ehefrau Manuela hinterher.

Anzeige

Stoffe kurzerhand für Masken genutzt

Die Firma Keksdieb in Langendorf bei Stralsund. Quelle: Ines Sommer

Weitere OZ+ Artikel

Zum Sortiment gehören seit Kurzem auch Hundekissen, die mit Seegras gefüllt sind. Warum gerade Seegras? „Das riecht gut, so nach Meer und Salz, es gibt kein Ungeziefer darin und es kann viel Feuchtigkeit aufnehmen. Das ist made in Germany“, sagt Michael Verhage stolz und berichtet, dass die ersten Kissen schon online verkauft wurden. „Der Ruf nach Mundschutz wurde inzwischen immer lauter. Stoff hatten wir reichlich hier, eine spezielle Nähmaschine war auch schon da, also kam uns schnell die Idee, doch Schutzmasken zu nähen.“

Gesagt, getan. „Aber wir wollten aus dieser Corona-bedingten Notlage keinen Profit schlagen. Deshalb haben wir gesagt, wir ziehen vom Verkaufserlös unsere Kosten ab, und der Rest wird gespendet“, so Manuela Verhage. Die Langendorfer Stoffmasken kosten je nach Größte und Material fünf bis zehn Euro pro Stück. „3,50 Euro brauchten wir, um unsere Kosten zu decken. Der Rest aus jeder verkauften Maske sollte gespendet werden. Wir haben uns den Verein für krebskranke Kinder ausgesucht.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

250 Euro für krebskranke Kinder

Die Verhages haben selbst mit Krebs in der Familie zu tun gehabt, deshalb wollten sie an dieser Stelle etwas Gutes tun. „Wir waren schnell begeistert, als wir hörten, dass der Verein schon ein Haus für die Eltern gebaut hat. Nun sollte in Zingst noch ein Ferienhaus entstehen, damit sich die Familien und die krebskranken Kinder auch mal einen Kurzurlaub gönnen können, um sich von den anstrengenden Therapien zu erholen. Tolle Idee, dafür spenden wir gern“, erklärt der 56-jährige Unternehmer.

Für 390 Euro wurden Masken verkauft, knapp 200 Euro Spende kamen raus, die haben die Verhages, die übrigens aus Nordrhein-Westfalen kommen, auf 250 Euro aufgerundet. „Wir haben noch rund 100 Masken mit verschiedenen Designs, wir könnten also noch verkaufen...“ Zum Glück läuft aber auch das normale Geschäft zaghaft wieder an. „Unsere sechs Mitarbeiter können wir langsam aus der Kurzarbeit zurückholen. Zum Glück.“

Langsamer Neustart

Kati Lewerenz (37) bereitet die Tüten für den Leckerli-Versand der Firma Keksdieb vor. Quelle: Ines Sommer

Online lief das Geschäft in den letzten Wochen zwar besser als vor der Krise, aber das reichte nicht, um alle Mitarbeiter Vollzeit zu beschäftigen. Nun sollen wieder die Märkte in Zingst und auf Rügen und die Markthalle in Barth beliefert werden, dort stehen die „Keksdiebe“ persönlich. „Auch das Zoohaus am Sund oder die Futterhäuser in Stralsund und Greifswald gehören zu unseren Kunden.“

Deshalb duftet es nun schon wieder aus der Backstube. Es riecht nach leckeren Keksen. „Das liegt daran, dass wir hier nur gute Lebensmittel verarbeiten, Eier, Mehl, Zucker und so weiter. Im Prinzip können wir Menschen das bedenkenlos essen. Die Kekse sind nur etwas härter, weil sie ja länger haltbar sein müssen“, sagt die 51-jährige Geschäftsfrau.

Es duftet wieder in der Backstube

50 Kilo Gepäck schiebt Bäcker Karsten Brunk täglich in den Ofen. Der 57-Jährige aus Altefähr ist übrigens seit Firmeneröffnung vor fünf Jahren dabei. Nebenan verpacken die beiden Stralsunderinnen Kati Lewerenz (37) und Daniela Hubert (30) die verschiedenen Leckerlis in Tüten, die übrigens extra aus Italien angeliefert werden.

Und nebenbei läuft noch der Werksverkauf direkt vom Hof in Langendorf: Montag bis Mittwoch von 7 bis 16 Uhr, Donnerstag von 7 bis 18 Uhr sowie Freitag von 7 bis 13 Uhr (oder nach Vereinbarung).

Längst in Vorpommern zu Hause

Daniela Hubert (30) holt Nachschub direkt vom Backblech. Quelle: Ines Sommer

Die Verhages fühlen sich wohl in Vorpommern, sind längst hier zu Hause. Sie sind begeisterte Ostsee-Urlauber. „Deshalb haben wir auch 2009 auf der Seebrücke geheiratet. Für uns stand damals schon fest, dass wir hierher ziehen wollen. Und das Gutshaus stand zum Verkauf....“, erinnert sich Manuela Verhage.

„Nachdem die Hundekekse im Bekanntenkreis immer beliebter wurden, kam uns die Idee, uns doch selbstständig zu machen“, sagt Michael Verhage. Mittlerweile zählen fast 400 Fachgeschäfte zum Kundenkreis, und auch zwei Großhändler sorgen dafür, dass die Vierbeiner in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Genuss der handgemachten Köstlichkeiten kommen. Nur ausgewählte natürliche Rohstoffe – die verwendeten Kräuter haben Apothekenqualität – kommen den Unternehmern dabei in die Tüte.

Früchte-Knäcke und Hüttenkäse-Ecken

Die Hüttenkäse-Parmesan-Ecken, Früchte-Knäcke, Karotten-Knusperlis und Apfelmus-Herzen bis hin zum Petersilien-Konfekt gehören nicht nur bei den vierbeinigen Endverbrauchern zu den beliebtesten Snacks, auch bei Besitzern. So weiß Michael Verhage von einer Kundin zu berichten, die als Diabetikerin gern selbst zu den Apfelmus-Herzen greift, da die ungesüßt hervorragend als Knabberei geeignet sind.

Gutshaus wurde zur Wohn- und Backstube Das Gutshaus in Langendorf blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. 1696 teilten sich fünf Besitzer das Gut. Es fiel dann an die Stadt Stralsund, die es verpachtete. Pächter war von 1912 bis 1933 Hans Elgeti, ab 1945 sein Sohn Heinz Elgeti. Zwei Weltkriege und auch die DDR-Zeiten haben ihre Spuren hinterlassen. Zuletzt befanden sich dort Wohnungen und der Gemeindesaal, aber auch ein Jugendklub. 2014 hat die Gemeinde Lüssow das Gutshaus an die Verhages verkauft. Sie bracuhte es nciht mehr, denn das Dörphus entstand gleich nebenan. Bei den Umbauarbeiten des Gutshaus haben die Verhages darauf geachtet, dass der ursprüngliche Charakter erhalten bleibt. So sollen die Spuren der jetzigen gewerblichen Nutzung, wie der vorgeschriebene Bodenbelag in der Küche, auch wieder entfernt werden können.

Verhages haben noch viel vor im Gutshaus

Und was machen die Beiden, wenn nicht gerade Leckerlis auf dem Plan stehen. „Wir machen Musik. Ich spiele Gitarre, gemeinsam mit zwei Musikern hatten wir für diesen Sommer schon unsere ersten Auftritte geplant. Das wird ja nun erst mal nix...“

Doch die Verhages haben längst schon neue Ideen. „Das Haus ist groß, wenn wir mal in Rente gehen, wollen wir hier unten Kultur anbieten. Lesungen, Live-Auftritte, auch für junge Bands, die noch keine Bühnenerfahrung haben. So ein Gutshaus muss doch leben“, findet Manuela Verhage.

Lesen Sie auch:

Von Ines Sommer