Zu einem Brand ist die Feuerwehr am Sonntagmorgen in Stralsund gerufen worden. Aus einem Keller am Platz des Friedens quoll Rauch durchs ganze Treppenhaus. Mehrere Mieter mussten mit einer Drehleiter gerettet werden. Wie eine 29-Jährige und ihre zehnjährige Tochter das Feuer erlebten.