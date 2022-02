Kiffen bald legal? Stralsunder Expertin fordert „durchdachtes Konzept“

Stralsund

Freitagabend im Stralsunder Strandbad. Zwei Studenten möchten das Wochenende einläuten. Anstatt eines Feierabendbieres soll ein Joint her. Lange Blättchen und Filter werden aus der Tasche gekramt, doch das Gras – so wird Cannabis umgangssprachlich genannt – ist leer. Nachschub wird in einem Laden in der Altstadt besorgt, ganz legal – wie man es aus einem Amsterdamer Coffeeshop kennt. Sieht so die Zukunft aus?

Fakt ist: Cannabis ist seit Jahrzehnten umstritten. Kernfrage der Diskussionen: Soll der Konsum legalisiert werden oder nicht? Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ zu ermöglichen. Doch ein genaues Datum für die Umsetzung steht nicht fest – und damit ist auch ein Ende der Debatte noch nicht in Sicht.

Expertin: „Cannabis sollte frei zugänglich gemacht werden“

Julia Groß, Geschäftsführerin von „MeerHanf“, befürwortet den legalen Verkauf von Cannabis. Sie selbst bietet Hanf bereits in Form von CBD in ihren drei Läden in der Stralsunder Altstadt, in Rostock und Greifswald an. Dabei handelt es sich nicht um Stoff für Joints, sondern um Cannabidiol, einen Wirkstoff der Hanfpflanze, der aber nicht psychoaktiv wirkt.

Als Sachverständige für Cannabismedikation setzt sie sich zudem für den Gebrauch von medizinischem Marihuana ein. „Ich unterstütze Ärzte und Patienten bei der begleitenden Behandlung von Krankheiten“, erzählt Groß. Cannabis würde als Begleittherapie insbesondere bei ADHS, Spastiken und Krebs gut anschlagen.

Medizinisches Marihuana sei aber strikt von der allgemeinen Debatte über die Legalisierung von Cannabis auszuschließen. „Das sind zwei grundlegend verschiedene Sachen“, erklärt sie. Trotzdem findet die Sachverständige auch den privaten Gebrauch sinnvoll: „Cannabis sollte zugänglich gemacht werden.“

Wie könnte eine Legalisierung in Zukunft aussehen?

Sie führt dafür mehre Gründe an. Hanf habe viele positive Effekte und könne bei Stress und Einschlafproblemen helfen. Aber auch der Spaß spiele eine wesentliche Rolle: „Alkohol ist in unserer Gesellschaft gang und gäbe, ob auf Partys oder im Park“, stellt sie fest. Künftig wäre Cannabis wohl eine Möglichkeit, es alternativ zum Feierabendbier mal richtig „krachen“ zu lassen.

Für die Legalisierung von Cannabis brauche es aber ein ausgeklügeltes Konzept. „Es muss ganz genau festgelegt werden, ab wann, wo und wie die Blüten verkauft werden dürfen“, meint die Expertin. Dabei spiele die Suchtprävention eine große Rolle. „Beim Alkohol haben wir das leider schon verpasst.“ Wer im Supermarkt fünf Flaschen Vodka kauft, wird eher selten auf die Risiken von Alkoholmissbrauch hingewiesen. „Fachgeschäfte, die Cannabis anbieten, sollten ihre Kunden ganz genau informieren“, sagt die Sachverständige. „Eine Art Aus- oder Weiterbildung fände ich dabei sinnvoll.“

Ohnehin würde Julia Groß die Altersgrenze auf 21 Jahre festlegen: „Bei Jugendlichen befindet sich das Gehirn noch im Wachstum, da sollte kein Cannabis konsumiert werden.“ Die Politik müsse zudem eine genaue Obergrenze bestimmen, wie viel Gramm Cannabis eine Privatperson kaufen darf. „Ich wäre auch für eine standardisierte Qualitätssicherung durch Labore“, fügt sie hinzu. So sei nur zertifiziertes Marihuana im Umlauf.

„Die Politik vermittelt eine falsche Botschaft“

Angelika Löscher, Leiterin der Sucht- und Drogenberatungsstelle in Stralsund, findet die Legalisierung von Cannabis hingegen unverantwortlich. Sie habe täglich mit Fällen zu tun, die durch den Konsum von Marihuana Psychosen oder Essstörungen entwickelten. „Die Politik vermittelt mit der Legalisierung eine gefährliche Botschaft“, warnt Löscher. „Sie zeigen Jugendlichen, dass es völlig in Ordnung ist Gras zu konsumieren.“

Die Suchttherapeutin rechnet mit einem deutlichen Zuwachs an Menschen, die durch den Konsum der Pflanze beeinträchtigt werden. „Man muss bedenken, welche Konsequenzen eine Legalisierung mit sich zieht, sowohl körperlich als auch psychisch“, betont sie eindringlich. „Das Gesundheitssystem ist dafür nicht ausgelegt.“ Es sei schon jetzt schwierig an einen Therapieplatz heranzukommen.

„Die Bereitschaft Drogen zu nehmen hängt sehr vom sozialen Umfeld ab“, sagt Löscher. „Deshalb sollten wir die Einstiegsmöglichkeiten, so gut es geht, vermindern.“ Zu diesen zählt sie auch den einfachen Zugang zu Alkohol und Tabak.

Stralsunder Polizei: Schon jetzt viele Drogendelikte in der Hansestadt

Auch die Stralsunder Polizei sieht eine Legalisierung kritisch. „Je mehr Menschen Cannabis konsumieren, desto häufiger werden einige ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führen“, sagt Polizeisprecherin Jennifer Fischer. Eine Erleichterung der Polizeiarbeit sieht sie in dem politischen Vorstoß eher nicht. Schon jetzt hätten die Beamten mit berauschten Stralsundern viel zu tun. So verzeichnete die Stralsunder Polizeiinspektion landkreisweit 1205 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Davon fanden mehr als die Hälfte, 665 Fälle, in Stralsund statt. Dabei handelte es sich allerdings nicht nur um Cannabis, sondern um alle im Gesetz aufgezählten Drogen, wie zum Beispiel Kokain, Heroin und Crystal Meth.

Von Barbara Waretzi