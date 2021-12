Stralsund/Neubrandburg/Greifswald

Der Hype um das asiatische Kultgetränk Bubble-Tea ist in Vorpommern ungebrochen. Mitte November hat in der Hansestadt Stralsund bereits der dritte Laden innerhalb eines Jahres aufgemacht.

Wo sich früher im Strelapark das Restaurant der Stralsunder Traditions-Fleischerei Zahlmann befand, erfreut das Team von Kiki-Tee-Gründer Cong Chien Vu nun die Kunden mit Smoothies, Milchgetränken, Joghurtdrinks und eben „Perlen-Milch-Tee“.

Kiki Tee wurde erst 2020 gegründet

Auf das Getränk mit den kaugummiartigen Kügelchen fährt besonders die junge Generation ab. Vu hat dies früh erkannt – und ist dabei den Markt in Vorpommern zu erobern. Innerhalb eines knappen Jahres hat der 49-jährige Neubrandenburger ein kleines Bubble-Tea-Imperium hochgezogen. Seinen ersten Laden eröffnete 2020 in der Hansestadt Greifswald. Mittlerweile gibt es zwei weitere in Stralsund – und auch noch einen Güstrow (Landkreis Rostock).

Eine Expansion in weitere Bundesländer hat Vu bereits gewagt. So eröffnete er unter anderem einen Kiki-Tee-Store in Peine bei Hannover (Niedersachsen). „Die Distanz zwischen den Läden war zu groß“, sagt er. „Ich bleibe lieber in MV“. Die Verantwortung für den niedersächsischen Laden hat er daher an seinen Bruder abgetreten.

Von Kiki Tee zu Kiki Food

Im Stralsunder Strelapark hat sich der Geschäftsmann zu einem Experiment hinreißen lassen. Dort gibt es seit Mitte November nicht nur Kiki Tee, sondern auch Kiki Food – asiatische Küche, zum Verzerr in Vorpommerns größter Mall – oder auch zum Mitnehmen.

Anh Duong Le bereitet im Strelapark den Bubble-Tea zu. Bei seinen Kunden sind momentan die Perlen mit Heidelbeergeschmack besonders beliebt Quelle: Kay Steinke

Alles begann mit einem Restaurant

Vu ist auch auf dem Gebiet der asiatischen Küche zu Hause. Denn der Erfolg seines kleinen Kiki-Tee-Imperiums basiert auf seinem Neubrandenburger Restaurant „Asia Dynasty“, das er vor rund 10 Jahren gründete. Dort gibt es asiatisches Buffet, Sushi, vietnamesische Wok-Gerichte, Hummerkrabben und auch Peking-Ente. Die jahrelange Restaurant-Erfahrung hat Vu nun auch in sein Kiki-Food-Konzept implementiert. Derzeit hilft ihm die neue „Kiki-Linie“ auch durch die Krise. Denn während er im aktuellen „Lockdown light“ das Neubrandenburger Restaurant temporär schließen musste, blühen die Kiki-Tee-Läden weiter auf. Denn das Konzept basiert auf Mitnahme.

Thi ut Ngan Tran serviert bei Kiki Food das Essen. In der offenen Küche kann man den Köchen sogar auf die Finger schauen. Quelle: Kay Steinke

Vu kam aus Vietnam nach MV

Ursprünglich kommt Vu aus der Stadt Hải Dương in Nordvietnam. Seit 1998 lebt er jedoch in Neubrandenburg. Im ländlichen MV fühlt sich der 49-Jährige wohl. Er brennt nicht nur für seine Unternehmen, sondern auch für seine Familie. Insgesamt hat er acht Kinder, die zwischen zwei und 28 Jahren alt sind. Wenn seine Läden nicht mit neuer Ware versorgt, verbringt er die Freizeit mit ihnen. Dann hält ihm der 28-jährige Greifswalder Hannes Schwalbe den Rücken frei. Schwalbe heuerte 2020 bei Kiki Tee an – und hat sich schnell hochgearbeitet. Weil Stralsund durch die nun zwei Kiki-Tee-Läden und dem Kiki-Food-Store langsam zum Zentrum des kleinen Imperiums wird, hat der gebürtige Greifswalder sogar seinen Wohnsitz an den Sund verlegt.

Frau Vu hatte die Idee für Kiki Tee

Bei der Gründung von Kiki Tee spielt die Familie eine wichtige Rolle. „Die Idee für die Tee-Läden hatte meine Frau“, sagt Vu. „Sie hat dafür eine extra Ausbildung gemacht.“ In den vergangenen Monaten hat sie etliche neue Arbeitskräfte angelernt, die meisten haben ebenfalls einen asiatischen Migrationshintergrund. „Für den Job braucht man viel Feingefühl“, sagt Schwalbe. „Solche Perlen erstellen kann nicht jeder.“ Mittlerweile hätten sie an jedem Standort drei bis vier neue Jobs geschaffen.

Großer Andrang zur Kiki-Tee-Eröffnung in der Stralsunder Altstadt. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

An guten Sommertagen gehen bis zu 300 Tees über die Theke an durstige Kunden. „Sonst sind es meist etwas mehr als 100“, so Schwalbe. Das Klientel sei recht jung, besonders Jugendliche würden auf die Perlen stehen. „In den Innenstädten ist man von der Lage und auch der Saison abhängig“, sagt Schwalbe. Diese Erfahrung hätte man in Greifswald gesammelt. Vom Standort Strelapark erhofft man sich kontinuierlichen Absatz. Doch auch hier muss sich der Laden erst etablieren.

Schwalbe und Vu sind sich sicher, dass die Erfolgsgeschichte weiter geht. Denn bereits die Eröffnung des ersten Teeladens hätte gezeigt, dass die Stralsunder heiß sind auf den kalten Kult-Tee. So bildete sich im April 2021 in der Heilgeiststraße zeitweise eine Menschenschlange von bis zu 150 Metern. Die Anwohner waren davon nicht immer erfreut – auch weil viele Plastikbecher in der Nähe des Ladens rumlagen. Doch seitdem hat sich einiges getan. So setzt man im Unternehmen einerseits auf Trinkbecher aus Biokunststoff (PLA-Plastik), anderseits werden die Kunden von den Mitarbeitern aufgeklärt. „Wir sprechen mit den Kunden darüber“, versichert Schwalbe. „Für uns ist es enorm wichtig, dieses Bewusstsein bei den jungen Leuten zu schärfen. Wir sind ja gekommen, um zu bleiben.“

Bubble Tea: Das Kultgetränk aus Taiwan Bubble Tea ist international auch unter dem Namen „Pearl Milk Tea“ (Perlen-Milch-Tee“ oder „Boba Boba“ bekannt. Ursprünglich stammt das Kultgetränk aus Taiwan, die Basis ist gesüßter grüner oder schwarzer Tee, der mit Milch und Fruchtsirup versetzt wird. Die Besonderheit: Der Tee wird durch einen großen Trinkhalm getrunken, durch den auch die zugesetzten farbigen Kügelchen aus Tapioka (Speisestärke) mit getrunken werden. Die Kügelchen haben eine flüssige Füllung – wie Heidelbeere – und zerplatzen erst im Mund. Der Trend ist gar nicht so neu. Mitte der 80ger Jahre wurde das Getränk in Taiwan erfunden. In den 1990er Jahren wurde es erst zum Trendgetränk in Asien und den USA, 2009 gab es die ersten Läden in Deutschland. 2012 verkaufte sogar McDonalds in Deutschland zeitweise Bubble Tea. Seit 2019 erlebt der Bubble Tea ein Comeback in Deutschland. Seit dem sprießen auch in MV neue Verkaufsstellen aus dem Boden. Mittlerweile gibt es zahlreiche Geschmacksrichtungen, in Taiwan werden häufig süße Kondensmilch und Honig hinzugefügt. Die traditionellen Tapiokakugeln werden etwa 25 Minuten lang gekocht, bis sie eine kaugummiähnliche Konsistenz haben. Da die Stärke geschmacklos ist, werden die fertigen Kügelchen in eine Zuckerlösung getaucht.

Von Kay Steinke