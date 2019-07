Stralsund

Tausende Leute stehen auf dem Neuen Markt in Stralsund und erwarten den Auftritt von Kim Wilde. Doch bevor die Sängerin auf die Bühne kommt, nimmt sie von Stralsunds Bürgermeister Alexander Badrow ( CDU) noch ein Geschenk entgegen: Eine Replik des in Stralsund ausgestellten Hiddensee-Schmucks. Den trägt die Britin dann auch gleich um den Hals. Er passt bestens zu ihrem in schwarz gehaltenen Vamp-Rock-Outfit

Ihre ganz großen Hits wie „Keep me hanging on“ oder „Kids in America“ bringt sie nicht gleich am Anfang. Stattdessen präsentiert sie neuere Stücke – ihr Repertoire ist reich. 14 Alben hat Wilde schon veröffentlicht, das 15. soll demnächst erscheinen. Es wird ein Live-Album sein, das in 19 Städten aufgenommen wurde, verrät sie im Interview vor dem Auftritt.

Wilde steht seit mehreren Jahrzehnten auf den Bühnen dieser Welt. Wie sehr sie Profi ist, beweist sie, als in Stralsund nach einer Viertelstunde nach einigem Dröhnen der Sound ganz ausfällt. Die Band spielt einfach weiter und Wilde singt, als sei alles normal. Ob sie die Störung überhaupt mitbekommt, ist nicht ganz klar. Etwa eine Minute später kehrte der Sound zurück, was die Stralsunder auf dem vollen Neuen Markt natürlich freute.

Kai Lachmann