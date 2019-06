Stralsund

In Stralsund wurden am Mittwoch zwei Kinder bei großer Hitze aus abgestellten Autos befreit. Wie die Polizei mitteilte, erhielt sie gegen 14.50 Uhr einen Hinweis, dass ein Mädchen seit über 30 Minuten in der Herbert-Ewe-Straße allein in einem Pkw sitzt.

Komplett durchgeschwitzt

Als die Streife eintraf, war die Achtjährige trotz geöffneter Scheiben komplett durchgeschwitzt. Die Beamten nahmen das Kind in ihre Obhut und brachten es ins Polizeihauptrevier, wo es mit Getränken versorgt wurde. Anschließend wurde das Mädchen an ihren Vater übergeben.

Scheiben waren geschlossen

Gegen 18.10 Uhr teilte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Polizei mit, dass in der Mönchstraße ein Kind allein in einem Fahrzeug sitzt. Die Scheiben waren geschlossen. Jedoch steckte der Fahrzeugschlüssel, sodass der Ordnungsamtsmitarbeiter die Scheiben herunterlassen konnte. Die Polizei holte die Fünfjährige aus dem Pkw und übergab sie der Mutter, die in einem Hausaufgang in unmittelbarer Nähe ausfindig gemacht werden konnte.

Die Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen unter anderem wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen die Fürsorge- oder Erziehungspflicht.Auch das Jugendamt wurde informiert.

Auto heizt sich schnell auf

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Kinder und auch Tiere bei diesen sommerlichen Temperaturen grundsätzlich nicht im Fahrzeug zurückgelassen werden dürfen. Wer bei Hitze eingeschlossene Personen oder Tiere im Fahrzeug feststellt, wird gebeten, schnellst möglich den Besitzer des Fahrzeugs ausfindig zu machen oder die Polizei bzw. den Rettungsdienst zu verständigen.

Lesen Sie auch: Mutter lässt weinendes Baby in überhitztem Auto und geht einkaufen

Jens-Peter Woldt