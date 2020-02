Elke Brydda wird ihr Buch, „Von Kratzgrille, Lamm und Eiereule“, das im neuen Verlag N.Eben herausgegeben wurde, in der Stadtbibliothek vorstellen. Eine abenteuerliche Reise für Klein und Groß.

Am 25. Februar stellt die Stralsunder Autorin Elke Brydda um 16 Uhr in der Stadtbibliothek ihr Kinderbuch "Von Kratzgrill, Lamm und Eiereule" in der Stadtbibliothek vor. Das Buch ist im neuen Stralsunder Verlag N.Eben erschienen. Quelle: Verlag N.Eben