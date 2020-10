Stralsund

„Was machst du denn, wenn es dir schlecht geht?“ Die Mädchen und Jungen der Klasse 4b der Ferdinand-von-Schill-Schule wollten es von Claudia Gliemann ganz genau wissen. Die Autorin hatte auf ihrer Lesereise durch den Landkreis Vorpommern-Rügen auch Station in Stralsund gemacht. Im Gepäck ihr Buch „Papas Seele hat Schnupfen“. Und darin geht es ans Eingemachte: Krankheit, Trauer, Wut, aber vor allem Hoffnung und Verstehen.

Neles Papa hat das Lachen verlernt

„Papas Seele hat Schnupfen“ von Claudia Gliemann. Quelle: Verlag Monterosa

Die Hauptfigur in dem Buch, das im Jahr 2014 erschienen ist, ist Nele. Nele lebt in einem Zirkus. Also eigentlich ein tolles Leben. Alles ist bunt und glitzert und man ist umgeben von Clowns... Wie kann es dann also sein, dass ausgerechnet Neles Papa, ein berühmter Seiltänzer, immer trauriger wird, und sogar das Lachen verlernt. Und schließlich muss Papa in ein Krankenhaus für die Seele, denn Papas Seele ist krank...

Erkrankt ein Familienmitglied an Depressionen, dann steht die ganze Familie vor einer großen Herausforderung. Und ganz besonders die Kinder. Denn für sie ist es oft schwierig zu verstehen, warum Mama oder Papa krank sind. Schließlich sieht man nicht wie bei einem gebrochenen Arm oder Bein einen Gips, und so richtig Fragen zu stellen, traut man sich vielleicht auch nicht. „Deshalb ist es umso wichtiger, darüber zu reden“, erklärt Claudia Gliemann ihre Intention, dieses Buch zu schreiben. „Denn in Deutschland sind zwei bis vier Millionen Kinder damit konfrontiert, dass ihre Eltern psychisch erkrankt sind.“

Niemand ist allein

Mit diesem Buch auf die Reise zu gehen, und damit nah bei den Kindern zu sein, ist eine gemeinsame Aktion der Autorin mit der Deutschen Depressionsliga und der Krankenkasse AOK. „Mir ist es wichtig, den Kindern die Krankheit zu erklären und ihnen zu zeigen, dass es viele Hilfsangebote für Kinder und Erwachsene gibt, auch im Landkreis Vorpommern-Rügen.“

Und so hörten die Viertklässler ganz gebannt zu, als ihnen Claudia Gliemann die Geschichte von Nele und ihrem Papa vorlas und dazu die Illustrationen von Nadia Faichney über die Leinwand laufen ließ und ihnen vor allem mit kindgerechten Zeichnungen auch erklärte, was da überhaupt im Körper passiert, wenn jemand eine Depression hat – oder wie das so mit den Gefühlen im Körper ist.

Plattform voller Hoffnung und Literatur Seit Beginn der Corona-Pandemie hat Claudia Gliemann gemeinsam mit anderen Kunst- und Literaturschaffenden, Übersetzern und Lektoren die Plattform www.hopelit.de aufgebaut. Dort wird das Thema Corona kindgerecht und kreativ von verschiedenen Seiten beleuchtet. So gibt es Geschichten, Filme oder Beschäftigungsmaterial für unterschiedliche Altersgruppen, das sich vor allem auch Lehrer kostenlos herunterladen können. „HopeLit hilft, in dieser schwierigen Zeit Hoffnung und Freude zu schenken“, ist auf der Seite zu lesen. Außerdem gibt es Informationen rund um das Virus und eine Übersicht über Hilfsangebote und Ansprechpartner für besondere Situationen.

Und was macht dich traurig?

Und so nahm das eigentliche Lesen einen relativ kleinen Teil der Veranstaltung ein. Viel mehr nutzte Claudia Gliemann die Zeit, um zu erklären und vor allem die Fragen der Kinder zu beantworten und ihnen zuzuhören. Denn vielen der Mädchen und Jungen war es wichtig zu erzählen, wie sie damit umgehen, wenn sie mal traurig oder wütend sind und auch, was sie selbst traurig macht. Und das nutzte Claudia Gliemann, um den Kindern zu sagen, wie wichtig es ist, sich um die Seele zu kümmern. Denn so wie es der kluge Zirkusclown in dem Kinderbuch Nele erklärt: Die Seele ist alles, was uns ausmacht, sie ist einzigartig wie wir selbst. Und deshalb muss man sich auch um sie gut kümmern und nicht nur um ein gebrochenes Bein.

Die Mädels und Jungs der Schill-Schule jedenfalls waren begeistert. Für Claudia Gliemann sicherlich die beste Bestätigung dafür, dass sie mit ihren Kinderbüchern auf dem richtigen Weg ist. Viele Jahre hat sie als Übersetzerin gearbeitet, bevor sie den Wunsch verspürte, selbst Bücher zu schreiben. Vor zehn Jahren gründete sie ihren eigenen Verlag Monterosa. Seitdem sind dort zwölf Bücher und eine CD erschienen.

Kein Tabu-Thema

Im aktuellen Programm des Verlages heißt es: „Ein Schwerpunkt des Monterosa Verlages sind Bücher für Kinder in schwierigen Lebenssituationen. (...) Mit unseren Büchern möchten wir einen Anstoß zum Reden geben. Denn Reden hilft und tut gut.“ Trauer, Angst, Selbstwert. In ihrem neusten Werk hat sich Claudia Gliemann mit dem Thema Trauma auseinandergesetzt. Mitte Oktober erscheint „Rotkäppchen, wie geht es dir?“ Und wie in allen anderen Geschichten des kleinen Verlages geht es am Ende darum, den Kindern Mut und Hoffnung zu machen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind.

Und um die eingangs gestellte Frage noch zu beantworten: Wenn es Claudia Gliemann schlecht geht, dann macht sie Sport, geht schwimmen oder joggen. „Oder ich höre auch einfach mal laute Musik“, verriet sie den Kindern.

Von Miriam Weber