Stralsund

Geht es Ihnen auch so, dass Sie sich immer noch die Augen reiben, wenn Sie auf die letzten Monate zurückschauen? Auf das, was Corona mit uns gemacht hat? Zum Glück haben die Kinder ihre eigene Leichtigkeit, wenn es um Regeln geht. Wie unsere Enkelin Julie (5) beim ersten Spaziergang nach dem Corona-Koma: „Nein, da hinten dürfen wir nicht hin, da sind Menschen!“ Auf der anderen Seite, haben die Lütten fix gelernt, sich Vorschriften zurechtzubiegen: Als unsere ebenfalls fünfjährige Enkelin Enie von ihrer Kita-Freundin ermahnt wird, dass auf dem Flur nicht gerannt werden darf, hat sie ein schlagendes Argument: „Doch! Bei Corona schon! Wir müssen ja schnell im Garten sein!“ Komplizierter wird’s beim Besuch des Schornsteinfegers. „Den dürfen wir doch nicht anfassen“, holt Enie mich auf den Boden der Corona-Tatsachen zurück. Aber auch das kriegen wir hin. Mit Abstand. Denn wer will schon in dieser Zeit auf Glück verzichten?

Von Marlies Walther stralsund@ostsee-zeitung.de