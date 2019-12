Stralsund

Etwa 75 Kinder im Alter bis 13 Jahren haben im vergangenen Jahr im damals noch verbundenen Kinder- und Jugendnotdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen Aufnahme gefunden. Seit Juli gibt es den Kindernotdienst in der Alten Richtenberger Straße separat. „Der Landkreis hat sich damit für ein in MV wegweisendes Konzept entschieden, weil kleine Kinder und Jugendliche einfach unterschiedlich betreut werden müssen, wenn wir sie zeitweise in unsere Obhut nehmen müssen“, sagt Falk Ellwitz, Fachdienstleiter des sozialpädagogischen Dienstes des Landratsamtes.

Der Kindernotdienst liegt in Trägerschaft des Verbunds für soziale Projekte (VSP), der sich mit seinem Entwurf gegen Mitbewerber durchsetzte und viel Geld in die Hand nahm, das denkmalgeschützte Gebäude des einstigen Landwarenhauses kindgerecht umzubauen. Heute betreuen hier sieben Mitarbeiter Mädchen und Jungen, die das Jugendamt zu ihrem Schutz zeitweise aus ihren Familien nehmen muss.

Kindernotdienst: Gefahrenabwehr für die Jüngsten

„Doch eine Inobhutnahme ist für uns stets das letzte Mittel, etwa zur Gefahrenabwehr für das Kind, bzw. nach einem länger verlaufenden Prozess, der einer kindgerechten Entwicklung entgegenläuft“, sagt Ellwitz. Seine Richtschnur ist dabei das gesetzlich verbriefte Recht für Kinder- und Jugendliche gewaltfrei aufzuwachsen. „Wir haben als Jugendamt die Aufgabe, diesen Schutz der Kinder sicherzustellen und dafür aktiv zu werden“, so der Fachdienstleiter.

Aktiv wird das Jugendamt vor allem dann, wenn es Anzeichen dafür gibt, wo das Kindeswohl gefährdet sein könnte. Hinweise darauf kommen oft von der Polizei, von Kinderärzten, aus Kitas und Schulen, von Nachbarn und auch von Familien selbst, die in Krisensituationen Hilfe suchen. Die Mitarbeiter des Jugendamtes stehen dann zunächst vor der Aufgabe, die Situation einzuschätzen, Informationen zu bewerten, sich ein Bild von der Lage zu machen, um dann zu entscheiden, wie individuell gezielt geholfen werden kann.

Priorität hat zunächst immer der Verbleib in der Familie

„Und da ist es selten der Fall, dass ein Kind sofort aus der Familie genommen werden muss. Denn Priorität hat immer der Verbleib des Kindes in seiner gewohnten Umgebung“, sagt Falk Ellwitz. Vielmehr steht dem Jugendamt eine breite Palette an Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen versucht wird, schwierige Entwicklungen gar nicht erst ausufern zu lassen. Das reicht von Angeboten zur Erziehungsberatung bei Partnern in freier Trägerschaft, über die ambulante sozialpädagogische Familienhilfe, bis hin zu Tagesgruppen, die Kinder zwischen Schule und Schlafengehen intensiv betreuen und Familien entlasten können.

„Jeder Fall wird individuell angeschaut und es gibt darauf abgestimmte Hilfepläne, in die auch die Eltern mit einbezogen werden“, so Ellwitz. Die Eltern sollen so in die Lage versetzt werden, ihrer Verantwortung gegenüber ihrem Kind gerecht zu werden. „Wir versuchen, die Eltern für diese Hilfen aufzuschließen.“

Letztes Mittel Notdienst: Wenn alle Möglichkeiten ausgereizt sind

Erst, wenn die Möglichkeiten des Hilfesystems ausgeschöpft sind oder Eltern nicht in der Lage oder willens sind, Hilfen anzunehmen, dann greift das Jugendamt zum letzten Mittel und nimmt die Kinder in Obhut. „Für jeden unserer Mitarbeiter ist das nicht einfach ein Verwaltungsakt, sondern oft genug ein Schritt, der schon emotional bis an die Grenzen führen kann, weil es hier eben um Kinderschicksale geht“, sagt der Fachdienstleiter. Falk Ellwitz weiß es sehr zu schätzen, dass das Jugendamt dann auf die Hilfe solcher Partner wie dem Verbund für soziale Projekte zurückgreifen kann, der sich mit seinen Fachleuten für eine behütete Versorgung im Kindernotdienst engagiert.

Eine Lösung für den Übergang

Hier sollen die betroffenen Mädchen und Jungen allerdings nur übergangsweise verbleiben. „Unser Ziel ist es zu schauen, was geeignete Anschlussmaßnahmen für das Kind sein können“, sagt Ellwitz. Grundsätzlich spielt dabei die Rückführung in die Familie eine wesentliche Rolle. Das kann über eine Zwischenstation bei Pflegeeltern sein wie auch über betreute Zusammentreffen von Eltern und Kind.

Von Jörg Mattern