Kinderschutzbund Stralsund lädt in Erlebnisgarten „Am Teichhof“ ein

Der Garten „Am Teichhof“ des Kinderschutzbundes Kreisverband Stralsund öffnet am 24. Juni in Knieper West, Heinrich-Heine-Ring 94, seine Pforte. Kinder, Eltern, Großeltern, Groß und Klein sind herzlich in diesem Sommergarten eingeladen.

Immer mittwochs und freitags, jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, wird gesät, geerntet und ist Zeit zum kreativ sein. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, willkommen ist jeder, der Spaß und Freude am gemeinsamen Kennenlernen und Entdecken hat. Außerdem kann man nebenbei einiges über das Gärtnern, die Natur und die Vielfalt der Pflanzen und deren Pflege lernen. Und so eine allein angebaute Erdbeere schmeckt im Sommer gleich nochmal so gut.

