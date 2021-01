Kinderschutzbund Stralsund verteilt dank Spenden Geschenke an Kinder

Stralsund

Das Ziel war es, bedürftigen Kindern eine Freude zu machen. „Das ist uns gelungen“, freut sich Olga Fot, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Stralsund. Gemeinsam mit dem Stralsunder Strelapark hatte der Kinderschutzbund die Aktion „Päckchen für ein Kinderlächeln“ ins Leben gerufen.

„Wir haben Ende des vergangenen Jahres darum gebeten, dass uns die Hansestädter Weihnachtsgeschenke für Kinder packen.“ Diese konnten dann im Einkaufszentrum abgegeben werden.

Zahlreiche Geschenke

Auf die Kinderstation des Klinikums sind auch ein paar Geschenke gebracht worden. Quelle: Olga Fot

„Es sind so viele zusammengekommen, dass wir alles mit zwei Fahrzeugen transportieren mussten“, schaut Olga Fot erfreut zurück. „Wir waren wirklich überwältigt und dankbar, dass so viele schöne Dinge zusammengekommen sind.“ Ursprünglich habe es die Idee gegeben, gemeinsam mit dem Stralsunder Jugendamt eine Weihnachtsfeier für die Kinder zu organisieren. „Das ist dann natürlich wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie weggefallen“, sagt sie. Deshalb habe man sich dann mit den Netzwerk- und Kooperationspartnern wie dem Kreisdiakonischen Werk Stralsund, dem Verbund für soziale Projekte oder dem Helios-Hanseklinikum zusammengetan. Auf diesem Weg konnten alle Geschenke im ganzen Stadtgebiet bei den Kindern landen, die ansonsten vielleicht nicht sehr viel unter dem Weihnachtsbaum finden. „Außerdem haben wir einige Geschenke zum Frauenschutzhaus und auf die Kinderstation des Klinikums gebracht“, sagt Olga Fot. Um die Geschenke ausfahren zu können, hatte das Autohaus Schütt & Ahrens ein Auto zur Verfügung gestellt.

Spende für den Kinderschutzbund

Über eine weitere Sache freuen sich die zwölf Ehrenamtlichen, die sich in Stralsund beim Kinderschutzbund engagieren: Zum Weihnachtsgeschäft des Strelaparks gehört ein Einpackservice. Wer also seine Geschenke direkt verpacken lassen möchte, kann das im Einkaufszentrum gegen einen kleinen Obolus machen. „Diesen Erlös hat der Strelapark dem Kinderschutzbund gespendet“, sagt Olga Fot und verrät die Summe in Höhe von 534 Euro.

Info: Der Kinderschutzbund Stralsund ist in der Hans-Fallada-Straße 1 zu finden. Die eigentlichen Öffnungszeiten sind dienstags von 9 bis 13 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Derzeit ist ein Gespräch jedoch nur telefonisch unter 038 31 / 22 98 787 möglich oder unter E-Mail: info@kinderschutzbund-stralsund.de Weitere Informationen gibt es unter www.kinderschutzbund-stralsund.de

Von Miriam Weber