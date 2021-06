Kindertag in Stralsund: So schön kann eine Hafenrundfahrt sein

Stralsund

Der 1. Juni 2021 war für viele Stralsunder Kinder ein spannender Tag. Besonders ins Zeug gelegt für die Kleinsten hatten sich Yvonne Riedel und Sabine Jordan: Die beiden Tagesmütter organisierten für ihre Schützlinge eine Hafenrundfahrt.

Weil es aber in großer Runde noch mehr Spaß macht, luden sie gleich 12 weitere Kolleginnen ein. So konnten insgesamt 45 Kinder den Tag gemeinsam verbringen. „Ich freue mich so sehr, dass alles geklappt hat“, sagt die engagierte Tagesmutter. Jedes Jahr bemühe sie sich, den Kindern eine Freude zu bereiten. „Wir sind schon Bimmelbahn und Doppelstockbus gefahren. Außerdem gibt es dann ausnahmsweise auch mal Süßigkeiten“ , berichtet sie von den letzten Kindertagen.

Yvonne Riedel genießt mit ihren beiden Krabben, Anton und Kristina , die schöne Aussicht auf den Stralsunder Hafen. Quelle: Barbara Waretzi

Schwieriger Start in die Schifffahrt-Saison

Die Organisation sei jedoch gar nicht so einfach gewesen, da der Ausflug vom Amt vorab genehmigt werden musste. Mitgeholfen hat dabei auch Randolf Hübner, Besitzer der gleichnamigen Fahrgastschifffahrt. Zusammen mit Kapitän Dieter Schütt fuhr er die Kinder vom Stralsunder Hafen zur Insel Dänholm – und natürlich auch wieder zurück. „Es ist immer wieder schön, so kleine Fahrgäste an Bord zu begrüßen“, sagt Hübner. „Da kann man gleich Ausschau halten, wer der nächste Kapitän wird.“ Die Aktion mit den Kindern war vorerst jedoch eine Ausnahme, der reguläre Betrieb startet erst ab dem 6. Juni. Erst wenn die Urlauber wieder da sind, lohnt sich der Betrieb für den Reeder. Dennoch befürchtet er eine schwierige Saison. Er hat Angst vor fehlenden Touristen – und auch die Testpflicht bereite ihm Bauchschmerzen.

Jetzt übernimmt Henry: da bleibt dem Kapitän Dieter Schütt wohl nichts anderes übrig, als seinen Platz zu räumen. Er lässt ihn aber gerne auf seinem Stuhl sitzen – wer weiß ob sich der muntere Junge davon nicht insipieren lässt. Quelle: Barbara Waretzi

„Kindertagespflege ist ein Vollzeitjob“

Über einen Mangel an Arbeit kann sich Tagesmutter Riedel derzeit nicht beschweren. Mit ihren „Altstadtkrabben-Stralsund“ ist sie voll eingespannt: bis zu fünf Kinder betreut sie von 7 bis 17 Uhr. Ihre Aufgabe nimmt die Stralsunderin dabei sehr ernst, so hält sie ihre Krabben mit musikalischer Früherziehung und Toben in der Sporthalle auf Trapp. „Ich achte immer darauf, dass sie genügend Kontakt zu anderen Kindern haben. Das fiel während des Lockdowns aber ins Wasser“, sagt sie.

Umso schöner war es, dass am Kindertag alle zusammen die Hafentour erleben konnten. Sogar eine eigene CD wurde mitgebracht. An Bord erklang statt der normalen Moderation „Hopp Hopp Hopp, Pferdchen lauf Galopp“ und „Mein Auto fährt tut-tut“. Das gefiel auch dem kleinen Hugo Braun. Der Zweieinhalbjährige wurde bei seiner ersten Dampfer-Fahrt von Papa Christian begleitet.

Hugo Frederick Braun erlebte am Kindertag seine erste Dampfer-Fahrt. Mit dabei ist sein Vater Christian. Er erklärt seinem Sohn gerade, wie der Opa die Schiffe in der Werft baut. Quelle: Barbara Waretzi

„Ich bin froh eine Tagesmutter zu haben. Mittlerweile ist es sehr schwer einen Platz in der Kinderkrippe zu bekommen“, erklärt Braun. Obwohl viele Menschen sehr dankbar um ihre Tagesmütter sind, empfindet Riedel, dass ihre Arbeit teilweise nicht ernst genommen wird. „Viele verstehen darunter einen entspannten Nebenjob. Daher finde ich den Begriff ’Kindertagespfleger’ passender“, berichtet sie.

Von Barbara Waretzi