Einfach mal anfangen: Förderverein belebt Stadtteil

Stralsund

„Weißt du noch, unser Erzählcafé? Oder das tolle Kochbuch?“ Wenn Marlies Wegner, Gudrun Fischer und Marianne Lösch erst einmal anfangen, über die vergangenen fast 20 Jahre nachzudenken, dann fällt ihnen so einiges ein, was sie gemeinsam gestemmt haben. Die drei Frauen gehören zum Förderverein Gemeinsam in Knieper West, der im Jahr 2000 gegründet wurde. Seitdem haben die Mitglieder eine Menge auf die Beine gestellt.

In Knieper West sei es ziemlich „leer und traurig geworden. Wir wollten den Stadtteil beleben“, erklärt Gudrun Fischer. Angesiedelt wurde der Verein im Sozialdiakonischen Zentrum (SDZ), in der Hans-Fallada-Straße. „Perfekt, denn das SDZ liegt zentral in Knieper West I“, sagt Marianne Lösch. Und es passte prima zu den drei Aufgaben, die sich der Förderverein gestellt hat: Altenarbeit, Kinder- und Jugendarbeit und Kultur. Denn im SDZ gab es nicht nur einen Kindergarten, sondern direkt dahinter entstand auch bald ein Komplex für betreutes Wohnen.

Einfach die Initiative ergreifen

„Unser Ursprungsgedanke war es, zu helfen“, sagt Marlies Wegner. Mit verschiedenen Aktionen hat der Verein das auch geschafft. Das SDZ ist immer mehr ein Treffpunkt für die Knieper-West-Bewohner geworden. Bastel- und Handarbeitsgruppen wurden gegründet und über viele Jahre gab es das Erzählcafé, ein besonderer Treffpunkt, an dem die unterschiedlichsten Menschen des Stadtteils aus ihrem Leben erzählten. „Das wurde teilweise sogar aufgenommen“, sagt Gudrun Fischer. Die Gesprächsabende, bei denen zu Vorträgen oder Diskussionsrunden eingeladen wird, gibt es sogar bis heute.

„Ach, es gibt so viel, was man aufzählen könnte“, staunt Marianne Lösch. So ging die erste Galerie in Stralsund für Hobbykünstler auf das Konto des Vereins und die Mitglieder waren maßgeblich an der Organisation des beliebten Knieper Fests beteiligt. Mit Begeisterung erinnern sie sich außerdem an das Kochbuch, das vor ein paar Jahren gemacht wurde und Rezepte von Bewohnern vereint. Gesammelt, zusammengefügt und gebunden, ist das Buch ein echter Verkaufsrenner in Knieper West gewesen.

Die Idee zum Filmabend

Im Jahr 2004 schlug dann die Geburtsstunde einer ganz besonderen Aktion. „Die Idee zu einem regelmäßigen Kinoabend hatten wir schon länger“, sagt Marlies Wegner. „Wir wollten es einfach probieren.“ Zunächst gab es Unterstützung von der evangelischen Mediengesellschaft in Greifswald, denn „wir hatten weder Technik noch Geld. Wir haben von Anfang an den ersten Mittwoch im Monat für unsere Filme ausgesucht. In den vergangenen 15 Jahren mussten wir das nicht einmal ausfallen lassen“, sagt Marlies Wegner nicht ohne Stolz, die die Hauptinitiatorin des Kinos ist.

Eintrittskarten von verschiedenen Filmabenden des Kino in Knieper West, das im kommenden Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert Quelle: Miriam Weber

Schon längst ist das Kino in Knieper West eine feste Größe. Alles habe sich Stück für Stück entwickelt. „Mittlerweile sind wir Mitglied im Landesverband Filmkommunikation und haben uns eigene Technik angeschafft“, sagt Marlies Wegner. Da die Zuschauerzahlen stetig stiegen, reichte der Raum im SDZ nicht mehr aus. „Seit etwa fünf Jahren nutzen wir die Räumlichkeiten des Arbeiter-Samariter-Bundes und sind dankbar, dass uns die Stralsunder Stadtwerke die Miete sponsern. Denn wir wollen es dringend vermeiden, den Eintritt zu erhöhen.“

Filmabende im großen Stil

Doch nur einfach Filme zu zeigen, damit ist es für die Vereinsmitglieder nicht getan. So gibt es im Frühjahr immer einen Kinogeburtstag, der „mit viel Schwung und großem Aufwand gefeiert wird“, wie Gudrun Fischer sagt. „Wir machen da immer eine kleine Mottoparty draus und es gibt ein passendes Büfett.“ Außerdem wird seit 13 Jahren im August zu „Kino nonstop“ eingeladen. Drei Filme werden nacheinander gezeigt, die alle unter einem Motto stehen. Zwischen dem ersten und zweiten Film gibt es für die Besucher Kaffee und Kuchen und zwischen dem zweiten und dritten Film wird zu einem Abendbüfett eingeladen. Dabei werden alle Büfetts fast ausschließlich von den Mitgliedern des Fördervereins selbst gemacht. Und zu jedem Filmabend gehört auch eine kleine Bar.

„Wir betreiben einen ziemlich großen Aufwand“, sagt Marlies Wegner. „Und ich bin sehr dankbar, dass die Leute alle so mitziehen.“ Gudrun Fischer fügt hinzu, dass die Energie, das in diesem Rahmen so betreiben, auch daher komme, dass es eine Menge positiver Rückmeldung gebe. „Die Menschen kommen nicht nur wegen des Films hierher, sondern weil sie beisammen sein können. Das ist für viele ein wichtiger Treffpunkt geworden und es haben sich Freundschaften entwickelt.“

Genau das sei der Ursprungsgedanke gewesen, zu helfen. „Das machen wir gern und auch gern noch weiter“, sagt Vereinsvorsitzende Marianne Lösch. „Allerdings würden wir uns über Nachwuchs im Verein sehr freuen“, lädt sie Interessierte ein.

Info: Am 4. Dezember wird zum nächsten Film in den Saal des ASB, Maxim-Gorki-Straße 26a, eingeladen. Um 19 Uhr wird „Eine Weihnachtsgeschichte“ gezeigt.

Von Miriam Weber