Stralsund

In langer Reihe stehen die Filmvorführgeräte im Gang hinter den sechs Kinosälen des Stralsunder Cinestars. Es ist warm hier oben. Nach viereinhalb Monaten Stillstand laufen die Geräte jetzt seit einer Woche wieder. Das Unternehmen Cinestar hat seine 50 Kinos in Deutschland nach dem Lockdown der Corona-Krise in drei Wellen wieder hochgefahren. Das Stralsunder Kino gehört mit zu den letzten, die wieder Filme über die Leinwand flimmern lassen.

Verleih geizt mit fertigen Neuproduktionen

Filmrollen sucht man an den Vorführapparaten vergeblich. „Das läuft heute alles computergesteuert von den Festplatten, die uns die Verleiher zuschicken“, sagt Theaterleiter Karsten Käning. Und die halten sich derzeit noch etwas zurück, wenn es um die großen Blockbuster geht, die die Leute ins Kino ziehen.

Anzeige

Disneys groß beworbener Abenteuerfilm „ Mulan“ etwa, der für 2020 nach der ursprünglich animierten Fassung eigens in Realbild produziert wurde, fehlt aktuell noch als Zugmittel im Kino, ebenso wie etwa „ Tenet“ von Christopher Nolan, dem Regisseur von „ Inception“. Immerhin soll „ Tenet“ nun ab dem 26. August auf der Leinwand zu sehen sein.

Weitere OZ+ Artikel

Filmisch bunte Mischung für das Publikum

In der Hinhaltetaktik der Verleiher – und nicht allein im Supersommer der letzten Tage – sieht Karsten Käning daher mit einen Grund dafür, dass der Zustrom der Cineasten in der ersten Woche seit Öffnung des Kinos an der Frankenstraße etwas verhalten ausfiel. Obwohl Käning für das Publikum eine bunte Mischung an Filmen für verschiedene Vorlieben und Altersgruppen zusammengestellt hat.

Filmklassiker wie „König der Löwen“ sind ebenso dabei wie „Die Känguru-Chroniken“, jener Film nach dem Bestseller von Marc-Uwe Kling, dessen Startwoche am 15. März durch den Lockdown jäh unterbrochen wurde.

Neustart als Signal an Kinofans und Filmverleiher

„Wir wollten und wir mussten ein Signal setzen, dass das Kino wieder da ist – allen Schwierigkeiten zum Trotz“, sagt Käning. Ein Signal, mit dem Publikum wie Filmverleiher gleichermaßen erreicht werden sollen.

Um den Filmgenuss unter Corona-Bedingungen zu gewährleisten, hat das Cinestar ein aufwendiges Hygienekonzept erstellt. Das reicht von einer Einbahnstraßenregelung im Eingangsbereich und der Maskenpflicht im Foyer des Kinos bis hin zur Desinfektion der Kugelschreiber, mit denen die Besucher – wie auch in der Gastronomie – ihre Kontaktdaten aufschreiben müssen. Die Gäste werden gebeten, den Kauf von Tickets sowie Getränke und Snacks nach Möglichkeit über das Onlineangebot des Kinos kontaktarm abzuwickeln. Dafür sorgen ebenso zeitlich versetzte Startzeiten der Filme in dem sechs Kinosälen.

Tickets und Popcorn online buchen

„Das funktioniert praktisch ganz einfach. Wer seine Tickets und Popcorn vorher gebucht hat, erhält einen QR-Code, der dann beim Kinobesuch nur noch unter den Scanner gehalten wird und das Gewünschte wird hier von uns erledigt“, sagt Karsten Käning.

Die Maske kann dann im Kinosaal abgesetzt werden. Das Buchungssystem für die Plätze in den Sälen ist so gestaltet, dass neben den Besuchern – ob allein oder mit Familie – rechts und links jeweils drei Plätze freigehalten werden sowie die Plätze in den Reihen vor und hinter den Gästen. „Damit sichern wir die 1,5 Meter Abstand auch im Saal“, so Käning. Jedoch ist dann der größte Saal im Haus mit seinen 300 Plätzen nur zu einem Drittel ausgelastet.

Ein halber Meter weniger für mehr Wirtschaftlichkeit

Wie steht es da um die Wirtschaftlichkeit? Käning sagt: „In diesem Punkt kämpfen derzeit Kinos, ähnlich wie Theater, Klubs oder Diskotheken mit denselben Problemen. Wir wollen versuchen, ob wir eine Abstandsregelung im Saal von einem Meter genehmigt bekommen. Das würde die Wirtschaftlichkeit bereits verbessern.“

Moderne Klimaanlage für mehr Sicherheit

Die Chance dafür sieht er unter anderem in der modernen Klimaanlage des Hauses. Diese arbeitet mit Frischluftzufuhr, bläst die gekühlte Luft unter den Sitzen ein und saugt verbrauchte Luft an der Decke ab. Diese Form der Belüftung sei geeignet, dass sich die derzeit als Virenüberträger in der Kritik stehenden Aerosole gar nicht erst anreichern könnten.

Das Hygienekonzept ist laut Käning vom Gesundheitsamt gelobt worden. Umgesetzt wird es im Kino von 20 Mitarbeitern, darunter viele Studenten im Nebenjob. Fehlen eigentlich nur noch die Blockbuster und mit ihnen mehr interessierte Kinofans.

Von Jörg Mattern