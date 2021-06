Bergen

Vorhang auf für das Kino in Bergen! Nach gefühlt endloser Corona-Zwangspause ist es nun endlich so weit und am Freitag öffnet sich die Tür des UC-Kinos an der Ringstraße. „Heiß wie Affenfett“ seien die Mitarbeiter, berichtet eine überglückliche Anja Thies, die das Kino gemeinsam mit ihrem Mann betreibt. „Wir können den Neustart kaum erwarten.“ In den vergangenen Tagen seien die Mitarbeiter noch auf der Insel Rügen unterwegs gewesen, um Plakate anzubringen. „Die Zeit der Vorbereitung ist natürlich knapp“, sagt Thies. „Aber wir haben immer die Inzidenzen im Blick gehabt und schon geahnt, dass MV bald öffnen würde. Deshalb haben wir auch bereits die Filme geladen und die Vorräte bestückt.“

„Kings of Hollywood“ mit Robert De Niro

Los geht es am Freitag mit Filmen wie „The Secrets We Keep – Schatten der Vergangenheit“ (19.30 Uhr), dem Guantanamo-Drama „Der Mauretanier“ (19.20 Uhr) oder „Kings of Hollywood“ mit den Hauptdarstellern Robert De Niro, Morgan Freeman und Tommy Lee Jones (19.20 Uhr). Horrorfreunde kommen bei „What Lies Below“ auf ihre Kosten (19.30 Uhr), im Nachmittagsprogramm läuft beispielsweise das Fantasy-Epos „Hexen, Hexen“ (15 Uhr) mit Anne Hathaway oder das Katastrophendrama „Greenland“ (16.45 Uhr). Pro Tag sind 19 Filmvorführungen geplant. Familien können sich über zusätzliche Wochenendvorstellungen freuen. So kann man Sonnabend und Sonntag etwa um 13 Uhr den Film „Drachenreiter“ schauen oder um 13.15 Uhr „Yakari“.

Der neue Eingang des Bergener UC-Kinos befindet sich jetzt auf der anderen Gebäudeseite. Quelle: Anne Ziebarth

Schnelltestmöglichkeit auf dem Real-Gelände

Das aktuelle Programm kann man spätestens ab Freitag auf der Internetseite des Kinos sehen (www.uc-kino-ruegen.de) – derzeit ist noch offen, ob ein Mundschutz getragen werden muss, ein negativer Corona-Test wird sehr wahrscheinlich Pflicht. „Wir haben das Glück, dass wir zwei Teststationen auf dem Gelände haben“, so Anja Thies. „Tests im Kino wird es aber nicht geben. Wir möchten unsere Mitarbeiter nicht mit zusätzlichen Aufgaben belasten, die nicht in den Bereich Kino fallen.“

Im Kino mit seinen sechs Sälen selbst dürften sich die Besucher verwundert die Augen reiben. Die Corona-Zeit hat die Familie Thies genutzt, um das Haus komplett neu zu gestalten. „Komfortbestuhlung, moderne Tresen für den Ticketkauf und die Verpflegung“, zählt Thies auf. „Wir brauchen uns wirklich nicht zu verstecken!“ Die Familie hatte das Haus just mit der ersten Corona-Welle übernommen, zwischendurch konnte nur kurz geöffnet werden. „Wir hatten keine Chance“, so Thies. „Jetzt möchten wir allen Einheimischen und Gästen zeigen, wie schön das Haus geworden ist.“

Rainer Buchholz vor dem Kinozelt in Starrvitz Quelle: Anne Ziebarth

Ostseekino Starrvitz öffnet am 17.Juni

Rügen hat aber noch mehr Kinos, hier ist man noch etwas zögerlicher, was die Öffnungen betrifft. „Der Saisonstart ist bei uns am 17. Juni“, beschreibt Rainer Buchholz vom Ostsee-Kino in Starrvitz bei Dranske. Es wird drei Vorstellungen am Tag geben, um 16 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr, gestartet wird im Kinozelt, wenn die Tage wieder kürzer werden auch Open Air am Abend. Als Kinderfilme sind „Jim Knopf und die Wilde 13“, „Oops 2 – Land in Sicht“ im Programm, abends werden zum Beispiel „Es ist zu deinem Besten“, „After Truth“ und „Kings of Hollywood“ gezeigt. Auch hier wird das vollständige Programm auf der Internetseite www.ostseekino.de zu sehen sein.

Große Freude auf Hiddensee: Start am Freitag

„Wir haben alle auf das Startsignal gewartet! Und nun ist es endlich da!“, jubelt Vanessa Marx vom Kurbetrieb Seebad Hiddensee. Am Freitag öffnet das Zeltkino in Vitte um 17 Uhr und um 19 Uhr mit den Filmen „Enkel für Anfänger“ und „Marie Curie - Elemente des Lebens“. „Dabei sind nicht die neusten Kinofilme wichtig, Hiddensee hat eine eigene Kinotradition“, betont sie. „So wird es wieder Lütt Matten und viele andere Klassiker auf der Leinwand zu sehen geben.“ Auch wird es wieder die beliebten Familiennachmittage geben.

In Vitte gibt es ein Zeltkino. Es befindet sich hinter der Touristeninformation. Quelle: Lena-Marie Walter

Zeltkino wird „grün“

Die Insel hat großes mit ihrem kleinen Kino vor. „Wir möchten in den nächsten Jahren das erste „Grüne Kino“ der Ostseeküste werden“, so Marx. „Sowohl Strom als auch Wärme soll aus regenerativen Energien gewonnen werden. Aber bis dahin warten wir nicht und möchten jetzt schon beginnen.“ Das „Grünen Zeltino“ wird daher den Betrieb nachhaltig umstellen. So werden künftig, alle Speisen und Getränke in kompostierbaren und umweltfreundlichen Behältnissen serviert. Direkt neben dem Kino, das auch Bühne für Künstler ist, befindet sich ein Testzentrum.

Bei den Lichtspielen in Sassnitz hat man sich noch nicht für eine Öffnung entschieden. „Wir haben noch keinen Beschluss gefasst, wann wir wieder öffnen. Am liebsten würden wir mit Freilichtkino beginnen“, schreibt Marion Prager-Wiehn. „Und am liebsten ohne Tests im Grundtvighaus.“.

Von Anne Ziebarth