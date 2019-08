Steinhagen/Kenz

Nicht nur die großen Stadtkirchen in Stralsund glänzen mit einem reich gespichten Ferien-Veranstaltungskalender. Auch die Kirchen der ländlichen Region erweisen sich gerade in den Sommermonaten immer mehr als Kulturzentren. Ob Tribsees, Prohn oder Pütte – bereits im Juli standen einige Hörgenüsse auf dem Programm. Und auch im August werden einige Gesangs- und Orgelspezialitäten geboten. Die OZ gibt hier eine kleine Auswahl von Steinhagen bis Bodstedt.

In der Kirche Steinhagen geht es am Samstag um eine besondere Afrika-Reise. Quelle: Ines Sommer

Auf den Schwingen der Sehnsucht kommt Barbara Krippendorf nach Steinhagen, und zwar am Samstag, dem 3. August, können Sie sie um 18 Uhr in der Kirche Steinhagen erleben.

Das dritte Buch Barbara Krippendorfs „Schwingen der Sehnsucht nach Afrika“ ist im April 2016 bei „Der Kleine Buch Verlag“ in Karlsruhe erscheinen. Die Herausgabe der Übersetzung dieses Werkes in Wolof, Französisch und weiteren National-Sprachen West Afrikas erfolgte im März 2019 im gleichen Verlag.

Als darstellende Künstlerin und Autorin gestaltet Barbara Krippendorf ihre Lesungen ungewöhnlich vielseitig, lebendig und unterhaltsam. Seit der Wende tauchte sie ein in den Schwarzen Kontinent, starb 1000 Tode und wurde immer wieder neu geboren. Ihre Liebe zu Afrika hielt härtesten Prüfungen stand.

Der Kora-Spieler Samba N`Diaye aus Senegal, ihr Begleiter auf der „Musikalischen Reise zum Buch“, ist in einer „Djelli-Familie“, einer Griot-Familie, aufgewachsen und geformt worden. Samba N`Diaye lebt schon sehr lange in Deutschland. Er vereint als Musiker, Liedermacher, Sänger und Dichter Tradition und Moderne (Jazz, Raggae). Kora ist übrigens die westafrikanische Harfe mit 21 Seiten, einem langen Steg und einem runden Kalebassen-Bauch. „Das ist wirklich ein super Sommerprogramm, wir freuen uns auf diese besondere Afrika-Reise“, sagt Pastorin Ines Dobbe.

Auch die Kirchen am Bodden haben einen reich gefüllten Sommerkonzert-Kalender. So laden auch im August verschiedende musikalischer Highlight zum Genießen nach Kenz und Bodstedt ein.

Blickfang bei jedem Konzert: Die Chorfenster in der ehemaligen Wallfahrtskirche von Kenz zählen zu den bedeutendsten mittelalterlichen Bleiglasfenstern in Deutschland. Quelle: Detlef Lübcke

„Soli Deo Gloria – Bach und Meer aus fünf Jahrhunderten“ ist der Titel eines Konzertes mit den SoliDeisten aus Dresden am Donnerstag, dem 8. August, um 19.30 Uhr in der Kirche St. Ewald in Bodstedt. Es singen an diesem Abend ehemalige Sänger des Dresdener Kreuzchores.

Eine geistliche Sommermusik und ein Kindermusical für Kinder und Erwachsene haben die Kirchen am Bodden am 9. August um 19.30 Uhr auf dem Programm. Das Konzert findet in der ehemaligen Wallfahrtskirche St. Marien in Kenz statt. Es musizieren der Kinderchor, Instrumentalisten und der Chor der 22. Zingster Chor- und Musizierwoche der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Auf dem Programm stehen unter anderem Chor-, Sing- und Instrumentalwerke von Renaissance bis Gospel sowie ein Musical für Kinder. Der Eintritt ist frei.

Am Sonnabend, dem 10. August, laden die Kirchen am Bodden um 19.30 Uhr zu einer musikalischen Abendandacht in die Bodstedter Kirche ein. Zu Gast sind an diesem Abend mit dem Variatio-Chor ehemalige Sänger des bekannten Dresdner Kreuzchores.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Am Ausgang wird jedoch herzlich um eine Spende gebeten. Weitere Informationen über Pastor Kai Völker, Pfarramt Kenz, Tel. 038231/2628.

Das Sextett SoliDeisten aus Dresden gibt ein Konzert in Bodstedt. Quelle: Agentur

Ines Sommer