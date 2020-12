Wiesen-Gottesdienst in Prohn, besonderes Krippenspiel in Tribsees, Christnacht in Pütte oder Gebet wie ein Maria und Josef im Stall – auch die Kirchengemeinden rund um Stralsund haben sich etwas einfallen lassen, um den Menschen zu Weihnachten trotz Corona-Pandemie Trost und Kraft geben zu können.