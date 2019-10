Kirchennacht begeistert hunderte Stralsunder

Stralsund

Stimmungsvolle Posaunenklänge eröffneten am Freitagabend die Veranstaltung „ Stralsund ist göttlich – wenn Räume klingen“ in der Heilgeistkirche. Das Gotteshaus war voll. Pastor Winfried Wenzel von der evangelischen Heilgeist-Gemeinde Stralsund-Voigdehagen begrüßte die vielen Gäste mit den Worten: „Kirchen sind keine Museen, und deshalb haben wir in der Stralsunder Museumsnacht uns mit einer Teilnahme zurückgehalten, um mit einer eigenen Veranstaltung das Interesse der Menschen zu wecken“.

Konzept der Kirchennacht geht auf

Das Konzept der evangelischen Gemeinden und der Stralsunder katholischen Kirchgemeinde „Heilige Dreifaltigkeit“ ist offenbar aufgegangen. Zahlreiche Besucher sangen und musizierten gemeinsam in den Kirchen der Hansestadt. Nach dem klanglichen Auftakt „Lobet ihn mit Posaunen“ in der Heilgeistkirche pilgerten die Besucherscharen mit Kerzen in Form einer Lichterprozession zur katholischen Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“ am Frankenwall. Unter dem Motto „Momente, in denen Instrumente sprechen, brauchen keine Worte“ empfing der Pfarrer Andreas Sommer die Besucher und stellte die Sagarder Musiktherapeutin Ilona Schmidt vor, die schon diverse Instrumente im Altarbereich ausgebreitet hatte. Die Musikerin Ilona Schmidt ermunterte die Gäste, nach vorn zu kommen und sich ein Instrument ihrer Wahl auszusuchen, um später das gemeinsame Singen instrumental zu begleiten. Es fanden sich schnell fünf mutige Frauen, die dieser Einladung folgten und das gemeinsame Singen und Musizieren konnte beginnen. Ilona Schmidt fragte ins Publikum, welches Lied noch gewünscht sei. Eine Frau rief „Unsere Heimat“. Dieses weltliche Lied, zu DDR-Zeiten getextet und komponiert, schienen alle im Publikum zu kennen, und sogleich erklang diese sozialistische Ode in den heiligen Hallen der katholischen Kirche, was einige der Gäste mit einem leichten Schmunzeln quittierten.

Christen und Atheisten sangen zusammen DDR-Lied

In der katholischen Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“ am Frankenwall leitete die Sagarder Musiktherapeutin Ilona Schmidt das gemeinsame Singen von christlichen und weltlichen Liedern. Quelle: Christian Rödel

Christen und Atheisten sangen gemeinsam. „Ich finde die moderne Architektur der Stralsunder katholischen Kirche sehr interessant, obwohl ich kein gläubiger Christ bin und ich wollte die Möglichkeit einfach mal nutzen, um mich hier umzuschauen“, sagte Lars-Michael Ritschel, der zu den hunderten Besuchern in dieser klangvollen Kirchennacht gehörte. Im Anschluss strömten die Besucher bei Regen in die Kulturkirche St. Jacobi, wo schon einige Chormitglieder der Prohner Hafengäng warteten, um wenig später traditionelle Seemannslieder mit dem Publikum im Mittelschiff des gotischen Gebäudes zu schmettern. Im Anschluss ging es weiter zur Baptistengemeinde in die Fährstraße 1, wo Lobpreislieder unter der Überschrift „Lass mich ein Wohlklang sein vor Dir“ intoniert wurden. Mit im Kerzenschein vorgetragenen Taizé-Gesängen (ursprünglich entstanden in einer romanischen Dorfkirche im unbesetzten Teil Frankreichs während des 2. Weltkrieges) ging es in der Ratskirche St. Nikolai weiter, bevor die Veranstaltung „ Stralsund ist göttlich – wenn Räume klingen“ ihren krönenden musikalischen Abschluss mit Werken von Johann Sebastian Bach, Georg Böhm und zeitgenössischen Komponisten in der Marienkirche ihren Abschluss fand.

Shantys in der Kulturkirche

„Wir singen gemeinsam Shantys“, lautete das Motto in der Kulturkirche St. Jacobi, wo die Prohner Hafengäng das Publikum animierte, beim großen Seemannsliedergesang mit einzustimmen, und das funktionierte phänomenal. Quelle: Christian Rödel

Bei Wein und Schmalzbroten kamen die Besucher in der westlichen Turmhalle der Basilika ins Gespräch und einige Besucher fragten sich, ob es diese Veranstaltung auch zukünftig geben wird. Darauf hatte die hauptamtliche Caritas-Mitarbeiterin und Hospiz-Ehrenamtlerin Martina Steinfurth eine klare Antwort. „Wir sind sehr froh, dass die zweite Veranstaltung dieser Art eine so große Resonanz gefunden hat, und wir möchten diese Kirchennacht auch zukünftig weiter in Stralsund etablieren“.

Von Christian Rödel