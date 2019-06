Franzburg

Im altehrwürdigen Landratsamt in Franzburg rutschen die Mädchen und Jungen der Franzburger Kita am Samstag aufgeregt hin und her. Endlich ist es soweit: Zum ersten Mal können sie und ihre Eltern sehen, was ihr Buch „ Franzburg mit Kinderaugen“ zu bieten hat.

Die Stadtreporter der Kita aus Franzburg haben ihr Buch am Samstag vorgestellt. Kita-Chefin Anja Schwebke erzählte den Eltern, wie aus der Idee Realität wurde. Quelle: Ines Sommer

Anderthalb Jahre waren die Kinder der großen Gruppen in der Stadt an den Hellbergen unterwegs. Und auch wenn sie noch nicht schreiben können, hatten sie doch viele Fragen an ihre Gesprächspartner. Und während die Erzieherinnen Barbara Wellner und Birgit Schuld die Notizen aufgeschrieben haben, schnappten sich die Kinder den Fotoapparat und knipsten munter drauf los.

Dabei wurden nicht nur wichtige Gebäude wie das Rathaus oder die Schule festgehalten, auch so manches Detail blieb von den Kinderaugen nicht unentdeckt. Hier eine besonders alte Türklinke, dort ein seltener Stein oder auch eine ganz eigenwillig gestaltete Dachrinne. „Da sind viele Dinge zu Tage gekommen, die uns Erwachsenen gar nicht mehr auffallen“, sagt Kita-Chefin Anja Schwebke am Sonnabend bei der offiziellen Buchpremiere.

Und zu der sind nicht nur die Eltern der kleinen Stadtreporter gekommen. Dass die Galerie an diesem Nachmittag rappelvoll ist, liegt vor allem daran, dass alle diejenigen gekommen sind, die sich in dem Buch wiederfinden – Franzburger Firmen, Vereine, Ehrenamtliche, Bürgermeister, aber auch Ärzte und Pfleger, Hundeschule, Läden, Skatklub... Denn ganz ungewollt ist den Kindern ein Franzburger Branchenbuch gelungen. Kaum zu glauben, dass die Stadt mit rund 1200 Einwohnern soviel zu bieten hat.

„Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bei unserer Recherche geholfen haben. Die Kinder haben viel gelernt bei ihren Besuchen, wissen zum Beispiel nun, wie ein Dach gebaut wird, lernten aber auch, dass auch Versicherungen für uns wichtig sind“, so Anja Schwebke. Und Erzieherin Barbara Wellner betonte, dass die Lütten auch Dinge angesprochen haben, die nicht gut sind. Zum Beispiel haben die Stadtreporter festgestellt, dass Franzburg keinen eigenen Polizisten mehr hat.

Hier sollten sich dann nach den Wünschen der Kinder Franzburgs Bürgermeister Dieter Holder ( CDU) und Landrat Stefan Kerth ( SPD) angesprochen fühlen, die beide am Samstag zur Gästeschar zählten und die Kinder natürlich nett begrüßten. Ebenso wie Anke Ehrecke vom Kita Trägerverein Storchennest, die den Kindern nicht nur Danke sagte, sondern auch mit jedem Knirps ganz persönlich angestoßen hat.

Jens Langkeit hat am Samstag das erste Buch „Franzburg mit Kinderaugen“ gekauft. Es kostet übrigens 10,50 Euro und ist ab sofort in der Kita zu haben. Quelle: Ines Sommer

Und während Annelie und Eric gemeinsam mit ihrer Lehrerin Sabine Natzius von der Franzburger Schule für die musikalische Umrahmung sorgten, hummelten die Kleinen schon. Denn sie durften die Tür zum Verkaufsraum öffnen. Und dann gab es kein Halten mehr: Eltern, Omas und Opas, Freunde und Firmenchef stürmten den Nebenraum der Galerie, um endlich das Buch zu ergattern, über das ganz Franzburg schon so lange redet. Jens Langkeit von der Firma Franzburger Dachbau hatte übrigens das erste Exemplar ergattert. Kfz-Firmenchef Torsten Berger blätterte auch gleich in dem Buch: „Wahnsinn, wieviel da zusammengekommen ist.“ Ein anderer meinte: „Preisverdächtig von der Idee bis zum Buch.“

500 Bücher in bester Qualität wurden gedruckt. Für 10,50 Uhr wird das Werk verkauft, ab Montag dann auch in der Kita. Außerdem ist für zwei Euro noch eine DVD im Angebot mit all den Fotomotiven , die nicht den Weg ins Buch finden konnten. „Wir hatten schon aufgestockt, aber mehr als 76 Seiten wäre dann wirklich zuviel geworden“, sagt Sabine Schlothauer, die als Fachberaterin dieses Projekt begleitete.

72 spannende Seiten Anderthalb Jahre waren die Mädchen und Jungen der großen Gruppen der Kita „Storchenparadis“ in ihrer Heimatstadt Franzburg auf Tour. Dabei entstand so etwas wie ein Branchenbuch für Kinder, denn alle waren überrascht, wie viele Firmen, Läden, Vereine, Gruppen und Ehrenamtliches in der Stadt an den Hellbergen gibt. 1556 Fotos haben die Kinder gemacht, 72-mal dachten sie sich Fragen für ihre Gesprächspartner aus, außerdem wurden Videos gedreht. Sie haben Erlebtes aber auch in Zeichnungen und Kinderprotokollen festgehalten. Über 5000 Euro kostete das Projekt, das mit einem Hochglanz-Buch endet. Ehrenamtsstiftung (1000 Euro), Landjugend und Elternspende (je 500), Spendenaktion beim Bratapfelfest (975) und 2000 Euro durch die Stadt Franzburg sowie viele kleine Spenden von 20 bis 75 Euro machten das besondere Buch möglich.

Zur Galerie Kita-Kinder brachten ein eigenes Buch heraus, es hat 72 Seiten und kostet 10,50. Zu haben ist es in der Kita am Wallgraben in Franzburg.

Ines Sommer