Von 60 angemeldeten Kindern kamen am Montag 38 zur Notbetreuung in die IB-Kita „Lütt Matten“ in Stralsund. Die OZ-Stippvisite zeigte, dass alles ganz gut funktioniert. Allerdings rechnet die Kita mit weiter wachsenden Zahlen. Und dann warten größere Herausforderungen.