Stralsund

Das Kita-Portal, welches für die Hansestadt Stralsund vor einem Jahr freigeschaltet wurde, sollte Eltern und Einrichtungen die Arbeit erleichtern, indem es freie Stellen offenbart.

Doch so wie geplant scheint das Programm nicht zu laufen. „Wir haben unser Kind darüber angemeldet. Als ich dann in der ausgewählten Kita angerufen habe, wurde mitgeteilt, dass zu diesem Termin gar kein Platz frei ist, so wie es angegeben wurde. Das haut überhaupt nicht hin“, sagt ein Vater, der für seine wenige Monate alte Tochter einen Krippenplatz sichern wollte.

Martin Pollmann weiß, woran es hängt. „Wenn man das System gut pflegt, klappt es auch sehr gut“, meint der Regionalleiter des Internationalen Bund, der in Stralsund aktuell vor der Eröffnung seiner sechsten Kita steht. „Es ist derzeit einfach eine doppelte Buchführung“, schildert er das Problem. Angedacht ist, dass frei Plätze und geplante Abgänge automatisch aus dem System der Einrichtung in das Kita-Portal eingespeist werden. Genau diese Schnittstelle arbeitet allerdings noch nicht.

„Das macht es sehr aufwendig und im Alltag nicht einfach für große Einrichtungen. Man muss also in zwei Programme eintragen. Das war uns allerdings im Vorfeld schon aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald bekannt. Daher achten wir darauf und unsere Meldungen sind ziemlich zuverlässig“, meint Martin Pollmann.

Eltern können Kitas eine Prioriät geben

„Man muss es pflegen“, weiß auch Christine Funke. „Es ist wichtig, dass man regelmäßig in das System geht und die Daten eingibt. Es wird jedenfalls gut von den Eltern angenommen“, sagt die Leiterin des Montessori Kinderhauses. „So wie es funktionieren sollte, funktioniert es jedoch noch nicht.“

Während die Eltern zuvor ihr Kind an diversen Einrichtungen anmelden konnten, ohne dass die eine von der anderen weißt, offenbart das System des Kita-Portals den Einrichtungen nun jedoch, ob die Eltern ihre Kinder auch in anderen Einrichtungen angemeldet haben und mit welcher Priorität die eigene Kita eingeordnet wurde. „So kommen viele Kinder dann bei uns gar nicht an und der tatsächliche Bedarf wird so auch nicht ersichtlich“, meint Christine Funke. Wie etwa solle sie die Anmeldung eines Kindes bewerten, bei der nur Priorität vier angegeben wurde?

Anmeldungen sind nun erst nach der Geburt möglich

Silke Herrmann hat sich an die Eintragungen in das Portal gewöhnt „Aber für die Eltern ist es eine Katastrophe“, meint die Leiterin der Kindertagesstätte Biene Maja. Denn während werdende Eltern zuvor bereits ihr ungeborenes Kind gemeldet haben, geht es nun erst nach der Entbindung, da im Portal ein Geburtstag angegeben werden muss. „Und ohne Eintragung im Portal können wir auch das Kind nicht auf die Liste setzen.“

Silke Herrmann bevorzugte den persönlichen Kontakt. „Das Portal ist aber auch ein großer Mehraufwand. Und wenn es nicht gepflegt wird, haben die Eltern nichts davon. Vergisst zum Beispiel eine Einrichtung ihre Schulkinder rauszunehmen, wird sie als ausgelastet gelistet“, erklärt die Kita-Leiterin. Auch könne man oftmals nicht ein Jahr im voraus eine Platzauslastung angeben, da Kinder aus der Einrichtung oder eben auch von der Warteliste bis dahin verzogen sind.

Dass man sich im Portal für mehrere Einrichtungen vormerken lassen kann, findet sue fragwürdig. „Man sieht welchen Stellenrang man hat, da ist auch Datenschutz ein Thema. Und natürlich mag niemand der Lückenbüßer sein“, so Silke Herrmann. „Ich fand es schöner, wenn man sich direkt in der Kita angemeldet hat.“

Stadtverwaltung: Update für Kita-Portal ist in Arbeit

Bei der Auswahl der Tagesmütter gibt weiter der direkte Kontakt den Ausschlag. „Bei uns kommen die Eltern persönlich vorbei oder rufen an“, sagt Sabine Wordorff, die die Kindertagespflege Bienenhäuschen betreibt. „Man möchte ja doch sehen, wo man die Kinder in Obhut gibt. Ob es passt. Sonst wäre es ja, als würde man etwas blind bestellen“, meint die Stralsunder Tagesmutter.

Das Kita-Portal war auch Thema der letzten Ausschusssitzung. Dabei bestätigte Sabrina Mau aus der Stralsunder Stadtverwaltung, dass das System aus ihrer Sicht eine große Erleichterung sei. Hier sind für die Stadt Doppelanmeldung sichtbar und somit der tatsächliche Bedarf und Wartelisten ablesbar.

Derzeit stehen in Stralsund 19 Kinder auf der Warteliste für einen Krippenplatz, elf Kinder suchen noch eine Betreuung in einer Kita und 25 Kinder eine Hortbetreuung nach der Schule. Die Stadt konnte außerdem bestätigen, dass aktuell die Schnittstellenprogrammierung in Auftrag gegeben wurde, um den Doppelaufwand der Eintragungen in die Meldesysteme für die Einrichtungen zu vermeiden.

Von Wenke Büssow-Krämer