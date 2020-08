Stralsund

Notgruppen, eingeschränkte Öffnungszeiten und Erzieher, die wegen erhöhten Corona-Risikos zu Hause bleiben mussten – all das prägte die letzten Monate in den Kindertagesstätten. Und das wiederum brachte nicht nur fürs Personal, sondern auch für die Eltern jede Menge Probleme und erforderte großes Organisationstalent, manchmal bis an die Grenze des Machbaren.

Doch all das ist jetzt zum Glück vorbei. Seit Montag läuft der sogenannte Regelbetrieb in den Kitas, und man spürt die Erleichterung auf allen Seiten.

ASB-Kita betreut über 300 Kinder

„Wir sind so froh. Alle Kinder sind da, und auch die Erzieher sind wieder an Bord. Alle freuen sich auf die neu gewonnene Normalität“, sagt Sabine Ehlert, Chefin der ASB-Kita „ Anne Frank“. 34 Erzieher (darunter drei Männer) sind wieder in ihren Gruppen, betreuen in den beiden Häusern und im Hort insgesamt 308 Mädchen und Jungen. „Die großen Einschränken wurden ja bereits in zwei Wellen am 18. und 25. Mai aufgehoben, so dass wir stufenweise von den systemrelevanten Ausnahmen zu einem gewissen Regelbetrieb kamen.“

Sabine Ehlert, Leiterin der ASB-Kita „Anne Frank“: Wir sind alle so froh, dass die Kinder wieder da sind. Die Stimmung ist super. Quelle: Christian Rödel

Hygienekonzept, und Eltern, die nur mit Masken die Kita betreten dürfen, das sind die Einschränkungen, mit denen man jetzt noch leben muss. „Aber daran haben sich alle gewöhnt. Ich kann den Eltern und auch meinen Erziehern nur danken, wie sie die ganze Zeit gemeinsam durchgestanden haben. Jetzt freuen wir uns, dass wir die Betreuung wieder wie vor der Pandemie von 6 bis 17.30 Uhr sicherstellen können und dürfen. Deshalb ist die Stimmung nach vielen Wochen mit Entbehrungen richtig gut. Alle sind hochmotiviert.“

Und Sabine Ehlert findet, dass den Kindern das auch gut tun wird. „Ich habe gelesen, dass das Bildungsniveau während Corona um drei Prozent gesunken ist. Da haben wir alle gemeinsam viel aufzuholen. Es war ja auch eine schlimme Zeit für die Lütten: Kein Spielplatzbesuch, keine Freunde in der Kita, und Oma und Opa waren auch tabu. Das macht ja was mit den Kindern...“

Awo : Zusammenarbeit mit Jugendamt gut

Auch bei der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in Stralsund ist man froh, dass die Notbetreuung vorbei ist. „Alle Kinder sind wieder da, die Häuser sind voll, selbst im Hort“, sagt Dr. Catrin Dohse, Geschäftsführerin des Kreisverbandes, gegenüber der OZ. „Der Start hat gut funktioniert, wir sind wieder in ganz normalen Gruppengrößen.“ Natürlich passe man weiterhin aufeinander auf. „Das heißt aber nicht, dass jemand wegen Schnupfen zu Hause bleiben muss“, sagt sie. Ein paar Einschränkungen bringe Corona jetzt noch mit sich, neben Hygienekonzept und Abstand sowie Maskentragen für die Eltern sei auch die sonst praktizierte offene Arbeit im Hort eingeschränkt. „Aber das ist alles kein Vergleich zu dem, was wir vorher hatten.“ So wie viele andere Träger betont auch Awo-Chefin Catrin Dose, dass die Zusammenarbeit mit Jugendamt und Gesundheitsamt sehr gut lief.

KDW: Froh, dass stressige Zeiten vorbei sind

Dass die stressigen Zeiten, in denen eine Corona-Neuregelung die nächste jagte, vorbei sind, lässt auch Karin Felgenhauer aufatmen. Die Kita-Bereichsleiterin des Kreisdiakonischen Werkes (KDW) in Stralsund freut sich wie ihre Kita-Leiterinnen, dass man die schwierigen Zeiten überstanden hat. „Ich fand auch gut, dass in Stralsund alle Kitas statt der vom Land geforderten sechs fast überall acht Stunden Betreuung angeboten hat.“ Außerdem hatte die coronabedingt kurz und knappe Verabschiedung zwischen Eltern und Kind auch etwas Gutes: „Die Kinder sind sehr selbstständig geworden, haben sich ganz ohne Mutti Hilfe aus- und angezogen.“

Allen ist klar: Das Hygienekonzept zieht noch einige Einschränkungen nach sich. „Die Eltern dürfen eben nur mit Maske in die Kita, sogar in die Garderobe, per Klingel melden sie ihr Kind an und schicken es in die jeweilige Gruppe. So haben wir das zum Beispiel im Heuweg“, sagt die KDW-Mitarbeiterin und schiebt hinterher: „Aber das haben alle akzeptiert. Denn die Eltern sind ja froh, dass die Kitas wieder von 6 bis 17 Uhr geöffnet haben.“

Von Ines Sommer