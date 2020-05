Kitas und Schulen: Stralsund will raus aus Corona-Korsett

Stralsund

Wie überall in der Gesellschaft prallen beim Thema Corona-Regeln auch in der Stralsunder Bürgerschaft zwei Welten aufeinander. Die eine Gruppe warnt davor, die positive Fall-Entwicklung zu locker zu sehen und neue Gefahren herauf zu beschwören, die andere Hälfte will raus aus dem Lockdown. Und so sorgte der Antrag der Fraktion Bürger für Stralsund am Donnerstag in der Abgeordnetenrunde für eine heftige Debatte.

Kitas schon ab 8. Juni öffnen?

„Die Null steht seit Wochen, deshalb finden wir, dass die Betreuung in den Kita und der Unterricht in den Schulen so schnell wie möglich hochgefahren werden sollte. Erzieher und Eltern sind am Limit. Wir brauchen in festes Datum, und zwar noch vor den Ferien. Also bei den Kitas sollte es nicht erst am 3. August, sondern schon am 8. Juni wieder für alle eine ganz normale Betreuung geben“, begründete Maik Hofmann den Antrag und schob hinterher:

„Ich weiß, wir sind als Kommune dafür nicht zuständig. Aber wir haben schon öfter Brandbriefe losgeschickt, um ein Zeichen zu setzen. Und um ein Signal geht es auch hier, aber wir sollten es schnell senden.“ Der Oberbürgermeister sollte zudem beauftragt werden, an den entsprechenden Stellen den Druck zu erhöhen.

Grüne: Antrag unterstellt, das Land nichts tut

Und genau damit hatte Anett Kindler von den Grünen ein Problem. „Der Antrag ist für mich eine Unterstellung. Wir unterstellen dem Land, dass es nichts oder nicht genug tut. Aber das ist nicht so. Seit 25. Mai können alle Kinder wieder in die Kita kommen, wenn auch mit Einschränkungen, aber man hat da schon geöffnet“, sagte die Kommunalpolitikerin, die selbst eine Kita in Stralsund leitet, und betonte, dass sie die Arbeit des Stralsunder Krisenstabs und des Jugendamtes als sehr gut einschätze.

CDU setzt auf schnellstmögliche Öffnung

„Die Eltern sind überfordert, und darum sollten wir ein Signal senden, deshalb stimmt die CDU für den Antrag. Allerdings haben wir einen Änderungsantrag. Wir sollten das Wort ,schnellstmöglich’ einfügen“, sagte Fraktionschef Ronald Zabel und sorgte damit unfreiwillig für heitere Stimmung in den BfS-Reihen. Hatte Zabel in den letzten Sitzungen doch öfter zugestimmt, aber nicht ohne eine kleine Änderung anzubringen. „Ich finde das schon eine wichtige Änderung“, verteidigte der CDU-Mann sein Vorgehen. „Alles gut“, raunte es vom Hofmann-Tisch rüber.

Flammende Rede von Andrea Kühl (die Linke)

Linken-Politikerin Andrea Kühl hielt eine flammende Rede für den Antrag, weil sie selbst jeden Tag an der Kita-Front kämpft. „Die Eltern sind sehr unzufrieden, das erlebe ich jeden Morgen im Frühdienst“, sagte die Horterzieherin und erklärte: „Homeoffice, Hausaufgaben machen und Kinderbetreuung, das ist eine Riesenbelastung. Außerdem würden die Grundschullehrer schon jetzt von Defiziten bei den Kindern sprechen.

„Wir müssen die Bedürfnisse der Eltern im Auge behalten, aber auch die Kinder haben Rechte. Und unsere Schüler verstehen eben nicht, warum sie im Frühhort mit anderen Kindern spielen dürfen, nach der Schule aber gruppenhomogen betreut und genau von diesen Freunden getrennt werden. Und diese Gruppen unterscheiden sich auch noch von den Schulklassen. Das ist ein Irrsinn“, schimpfte Andrea Kühl.

SPD : Das ist ein Pippi Langstrumpf-Antrag

Für die Schulen funktioniere so ein schneller Start gar nicht. Schon allein wegen der Hygiene-Vorschriften sei ein 100-prozentiger Schulbetrieb nicht machbar, sagte Ute Bartel. Die SPD-Fraktionschefin nannte den BfS-Vorstoß einen Pippi-Langstrumpf-Antrag, getreu dem Motto „Ich mach die Welt, wie sie mir gefällt“ und schob hinterher: „Das ist ein typischer BfS-Antrag – laut und volksnah, er sagt das, was das Volk hören will.“ Denn das Bildungssystem seit schon seit Jahren in der Kritik, da könne man auf die Schnelle nichts ändern, man müsse Schule völlig neu denken.

Antrag bekommt zehn Gegenstimmen

„Ja, wir sind fürs Volk da, wir vertreten nicht unbedingt die Besserverdiener. Außerdem jagen wir ja keinen irgendwohin. Wir bitten den OB, sich für die schnelle Öffnung einzusetzen“, konterte Maik Hofmann. Während Jens Kühnel im Namen der AfD-Fraktion da völlig mitgehen konnte, um Familien, aber auch Erzieher wieder Normalität zu geben, zumindest, so lange es die Fallzahlen zulassen, versuchte BfS-Frau Sabine Ehlert noch einmal, die etwas bissige Stimmung bei den Antragsgegnern zu besänftigen und sagte mit ruhigen Worten. „Wir müssen den Regelbetrieb so schnell wie möglich ausbauen. Durch eingeschränkte Öffnungszeiten leiden jetzt auch Eltern, die vorher in der Notbetreuung abgesichert waren. Hinzu kommt, dass es jeden Tag neue Regeln gibt, ständig ändert sich was, das kann man nicht mehr vermitteln. Das belastet die Kinder und die Eltern. Und ja, auch die Erzieher sind an ihren Grenzen.“

Bei einer Enthaltung von den Linken und zehn Gegenstimmen von Grünen und SPD wurde der Antrag mit der Mehrheit von CDU, BfS, Linken, AfD und Einzelabgeordneten Adomeit beschlossen.

Von Ines Sommer