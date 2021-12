Kitchen Adventure bietet in Stralsund Adventskochen per Livestream

Stralsund

Cucur Udang – das sind frittierte Teigpuffer aus Weizenmehl und Hefe, gefüllt mit Gemüse, etwa Karotten, Zwiebeln, Mungo-Bohnensprossen und Schnittlauch, die mit Shrimps angerichtet werden. „Es ist eine Vorspeise aus Malaysia, die pur oder mit einer Chilisauce serviert wird“, sagt die 21-jährige Studentin Svenja Hartmann. Sie ist Berlinerin, Michelle Löffler stammt aus Baden-Württemberg. Beide kochen international und studieren in Stralsund an der Fachhochschule Tourismusmanagement.

Auf Instagram kann man Kitchen Adventure folgen

An drei Adventsonntagen kochen sie und ihr Team „Kitchen Adventure“, das aus insgesamt sieben jungen Frauen besteht, vor der Kamera für Mitkocher übers Internet – leider nicht öffentlich, nur nach Voranmeldung aufgrund des Datenschutzes. „Allerdings kann man von uns auf Instagram Bilder und Rezepte sehen“, sagt Teamleiterin Michelle Löffler. Die Vorspeise wurde bereits per Livestream am 1. Advent zubereitet. „Wir hatten Leute unter anderem aus Jena, Berlin und natürlich Stralsund dabei, die bei sich zu Hause mitgekocht haben“, so Svenja Hartmann. Am 2. Advent folgt das Hauptgericht, ein georgisches Rezept, das in einer Stralsunder Showküche zubereitet wird. Die brasilianische Nachspeise folgt am 3. Advent.

Projektarbeit wird zum Event

„Kitchen Adventure“ ist eine Projektarbeit der Studentinnen. Das Konzept inklusive der Darstellung (Logo), Marketing, Kommunikation oder Sponsorensuche muss von den angehenden Tourismusprofis bewältigt werden. Für die Kochzutaten steuerte der Lebensmitteldiscounter Norma drei Einkaufsgutscheine à 25 Euro bei. „Das ist eine superschöne Aktion“, sagt Norma-Bereichsleiterin für Aus- und Weiterbildung Annett Naborowski aus dem Logistikzentrum Dummerstof bei Rostock. Norma unterstütze das regionale Engagement. „Außerdem wollen wir darauf aufmerksam machen, dass auch Norma Studenten sucht – zum Beispiel werden sie als Bereichsleiter gebraucht.“

Viele Studenten hätten während der Lockdown-Phasen angefangen, zu kochen, berichtet Svenja Hartmann. So sei die Idee entstanden, auch mal für andere zu kochen. Unter der Voraussetzung, dass die Gerichte leicht nachgekocht werden können und in einem Chat Fragen der Teilnehmer beantwortet werden. „Wir wollen zu den internationalen Rezepten auch etwas über die Kultur der Länder berichten“, erzählt Michelle Löffler. Etwa, dass das Hauptgericht in Georgien mit den Händen gegessen wird oder dass dort der älteste Gast zum Anstoßen eine Rede halten darf.

Die Studentinnen werden nach dem Kochen im kommenden Jahr weiter in andere Kulturen eintauchen: Svenja Hartmann geht für sechs Monate nach Norwegen, Michelle Löffler ebenso lange auf die zu Spanien gehörende kanarische Insel Teneriffa.

