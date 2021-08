Kitesurfen in Vorpommern: Welche Spots Trainerin Marie Kohlen liebt

Stralsund

Sobald auch nur ein Hauch von Wind aufkommt, sind sie überall an den Küsten von Vorpommern-Rügen zu sehen: Bunte Drachen, die an langen Leinen hoch über dem Wasser fliegen. Wer genauer hinsieht, erkennt sogar noch die in Neoprenanzügen verhüllten Menschen, die als kleine schwarze Punkte über den Strelasund schweben. Darunter auch die Stralsunderin Marie Kohlen.

„Wenn ich auf dem Board stehe, vergesse ich alles rund um mich. Es zählen nur noch der Wind und das Wasser“, sagt Kohlen über ihre größte Leidenschaft: das Kitesurfen. „Der Sport hat mich einfach gepackt und nicht mehr losgelassen“, erzählt sie. Die 30-Jährige erinnert sich noch genau, als sie 2015 das erste Mal auf dem Wasser stand.

Marie Kohlen Quelle: privat

Dem Wind hinterher: So fand sie ihre neue Heimat

„Richtig Kitesurfen habe ich erst ein Jahr später auf Sri Lanka gelernt. Dort habe ich Pia Boni getroffen, sie hat mir dann alles gezeigt“, berichtet Kohlen. Noch im selben Jahr besorgte ihr die Rügenerin Boni einen Job in einem Surfhostel auf Ummanz. Dort arbeitete die gebürtige Rheinländerin Kohlen zwei Monate – und verliebte sich in Vorpommern.

Die beiden Freundinnen entscheiden sich dann 2018 aus einer „Schnappsidee“ Kitesurfkurse anzubieten – mit einer Besonderheit: Der Kurs richtet sich an Gehörlose, denn hauptberuflich arbeitet Kohlen als Gebärdendolmetscherin. Es entstand „Deafventures“. So geben sie ihre Leidenschaft und ihr Wissen weiter und beweisen einmal mehr, dass jeder Kitesurfen lernen kann.

„Vor zwei Jahren bin ich dann endgültig nach Stralsund gezogen, nachdem ich zwei Monate dort zur Probe gelebt habe“, berichtet Kohlen. Diese Entscheidung habe sie nie bereut. Denn von der Hansestadt aus kann sie in ganz MV als Gebärdendolmetscherin tätig sein und gleichzeitig die Surf-Kurse in Suhrendorf betreuen.

Pia Boni (l.) und Marie Kohlen (r.) gründeten 2018 aus einer „Schnapsidee“ das Projekt „Deafventures“. Damit ermöglichen sie Gehörlosen, das Kitesurfen zu lernen. Quelle: Christian Roedel

Lieblingsplätze wegen Umweltgefährdung in Gefahr

„Am Kitesurfen liebe ich vor allem den Einklang mit der Natur. Wir spielen mit dem Wind und dem Wasser“, erklärt die Stralsunderin. „Es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, das Wetter so wahrzunehmen und damit zu arbeiten.“ Das Zusammenspiel zwischen Schirm und Brett will jedoch gelernt sein. Windrichtung und -stärke, Wellen, Wetter, sogar der Mond und seine Wirkung auf das Wasser müssen einberechnet werden.

„Ich empfehle auf jeden Fall einen Kurs zu machen“, betont Kohlen. Die Kurse würden in der Regel drei Tage dauern. Die Kiteschule stellt alle nötigen Materialien passend zur Körpergröße: Neoprenanzug, Schutzweste, Helm – und natürlich den Kite. „Wer regelmäßig Kiten möchte, sollte eine Lizenz beim VDWS machen. Denn Kiteschulen dürfen ihre Ausrüstung nur an ausgebildete Kitesurfer verleihen“, erklärt sie. Die Lizenz verleiht der Verband Deutscher Wassersport Schulen, kurz VDWS, nach einem Level-System, so könne die eigene Erfahrung mit dem Kite bewiesen werden.

Diese Plätze liebt Kite-Lehrerin Kohlen

Ihre Lieblingsplätze sind die Boddengewässer vor Suhrendorf, Saal und Tremt. Dort sei das Wasser flach und oft ohne Wellen – also optimale Bedingungen zum Kiten. Spektakulär sei natürlich auch das Surfen auf dem Strelasund – zwischen Altefähr und Stralsund, mit der Rügenbrücke am Horizont. Derzeit ist es laut Kohlen jedoch zunehmend schwierig, einen Platz zum Kitesurfen zu finden, da aufgrund des Umweltschutzes viele Gebiete nicht mehr erlaubt sind. Darunter auch Großbanzelvitz auf Rügen und der Darßer Bodden. „Ich kann diese Entscheidung nicht ganz nachvollziehen, da wir beim Kitesurfen sehr auf die Natur achten und keinen Schaden anrichten“, klagt Kohlen über die Bestimmungen.

Was ist Kitesurfen? Kitesurfen ist eine Wassersportart.Dabei steht der Sportler auf einem etwa 135 cm langen und 40 cm breiten Brett. Es erinnert an ein kleines Surfboard, doch im Gegensatz zum Wellenreiten bietet das Brett beim Kitesurfen keinerlei Auftrieb. Dieser wird erst durch den sogenannten Kite (Lenkdrachen), also den bunten Schirm erzeugt. Über einen Bauchgurt wird ein Lenker angebracht, an dem der Kite hängt. Hohe Geschwindigkeiten auf dem Wasser: In der Regel liegt die normale Geschwindigkeit beim Kitesurfen zwischen 20-30km/h. Die vorherrschende Windgeschwindigkeit wirkt sich über den Kite auf die Höhe der Surfgeschwindigkeit aus. Der Weltrekord liegt fast bei Tempo 100 (94,41 km/h). Nicht jeder Tag eignet sich zum Kitesurfen: Wer fahren möchte, sollte die Windvorhersage genaustens im Blick behalten. Perfekte Bedingungen sind flaches Wasser, mäßig starker Wind und sanfte Wellen. Wer keine Ausrüstung besitzt, kann sich diese mithilfe einer Lizenz des VDWS ausleihen. Viele Kiteschulen bieten zudem Kurse für Anfänger an.

Linkes Bein? Kein Problem

Einsteigern empfiehlt sie daher die klassischen Wassersport-Destinationen auf Ummanz oder am Barther Bodden, an denen sich auch die beiden Kiteschulen Ummaii und Water-Central befinden. Denn in den Kursen würden die Trainer auch auf die Besonderheiten der Gewässer eingehen – und darüber aufklären, wo man ganz legal surfen kann und wo nicht. Wer Probleme hat, auf einem Bein zu stehen, sollte sich nicht einschüchtern lassen: „Ist man einmal auf dem Board, gerät alles andere in Vergessenheit. Es braucht nur ein bisschen Mut und Lust auf etwas Neues “, so Kohlen.

Von Barbara Waretzi