Um den umstrittenen Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage in Rostock-Bramow schalten sich nun auch die Oberbürgermeister von Schwerin und Stralsund ein – denn die Uhr tickt. Die Stadtoberhäupter zeigen sich enttäuscht von den Diskussionen, die in Rostock um den Bau der Anlage, die künftig Klärschlämme aus ganz MV verwerten soll, geführt werden.

Zuletzt votierten die Mitglieder des Bauausschusses der Rostocker Bürgerschaft gegen den Bauantrag. Nun aber bringt Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) eine neue Idee ins Spiel – die könnte aber noch kostspieliger sein.

Schwerin kommt auch für Klärschlammanlage infrage

„Es ist vollkommen unverständlich, wie sich die Rostocker Kommunalpolitik diesem Schlüsselprojekt in Richtung Klimaneutralität so verschließen kann“, sagt Schwerins OB Badenschier im Gespräch mit der OZ. Als anderer Standort für den Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage im Land käme aus seiner Sicht nur noch Schwerin infrage. Denn die Abwärme aus dem verbrannten Klärschlamm soll als grüne Energie ins Fernwärmenetz eingespeist werden.

„Schwerin ist die einzige andere Stadt, die diese Abwärme in Größenordnungen abnehmen könnte“, so Badenschier weiter. „Das wäre für die Kooperation nur die zweitbeste Lösung, aber wir stünden bereit“, betont Schwerins Verwaltungschef. Das interkommunale Projekt dürfe auf gar keinen Fall gefährdet werden. „Wir stehen bereit, wenn Rostock es nicht tut.“

Rostock würde Gewerbesteuern und feste Arbeitsplätze verlieren

Ein großer Nachteil für die Hansestadt an der Warnow wären der Verlust von 300 000 Euro jährlich an Gewerbesteuereinnahmen ab Betrieb der Anlage. Zudem würden 13 feste Arbeitsplätze nicht in Rostock, sondern in der Landeshauptstadt entstehen. Allerdings liegt Schwerin nicht so zentral wie Rostock, Lkw mit dem zu verwertenden Klärschlamm müssten längere Wege fahren. In das grüne Konzept der Anlage würde das nicht passen.

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) will an einer kommunalen Lösung festhalten: „Zweck der Kooperation war und ist die landesweite Bündelung der Mengen von insgesamt circa 80 000 Tonnen Klärschlamm und deren umweltgerechte Entsorgung bei gleichzeitiger Rückgewinnung von Phosphor. Und das im Sinne aller beteiligten 300 Städte und Gemeinden natürlich so preisgünstig wie möglich. Da das kommunale Konzept aufgrund technischer Änderungen mehrfach überarbeitet werden musste, ist wertvolle Zeit verloren gegangen, in der sich die Baukosten immens gesteigert haben.“

Er sagt weiter: „Auf gar keinen Fall dürfen diese Kostensteigerungen zum Nachteil der Gebührenzahler werden. Darum sollte es nun eine gemeinsame öffentliche Ausschreibung des Verbunds geben, die erfahrene Unternehmen einbezieht. Gleichzeitig sollte die Option für eine kommunale Anlage immer im Auge behalten werden, um von Dritten niemals vollständig abhängig zu sein“, so Badrow. Der Standort Rostock sei aus Stralsunder Sicht optimal. „Eine Änderung würde die Kosten nochmals weiter steigern“, warnt Stralsunds Rathauschef.

Rostocker Bauamt empfiehlt den Bau in Bramow

Die Klärschlamm-Kooperation MV, eine Gesellschaft aus 17 Gemeinden, Abwasserbetrieben und Zweckverbänden, hatte bereits angekündigt, schon Ende des Jahres das Projekt Klärschlammverwertung auszuschreiben, um eventuell auch private Unternehmen mit ins Boot zu holen. Im Gespräch dafür stehen nach OZ-Informationen unter anderem der Entsorger Remondis.

In einer 41 Seiten langen Stellungnahme hat sich nun auch das Rostocker Bauamt zu dem Vorhaben geäußert. Darin zusammengefasst sind unter anderem eine Einschätzung einer Berliner Kanzlei, Schreiben der zuständigen Genehmigungsbehörde – dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu) und dem Bauamt der Hansestadt selbst.

Frist für Entscheidung der Stadt läuft nächste Woche ab

Letztendlich kommt die Verwaltung zu einem aus ihrer Sicht klaren Ergebnis: „Es ist davon auszugehen, dass sich das beantragte Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung […] einfügt.“ Berücksichtigt worden seien verschiedene Paragrafen des Baugesetzbuches. Die Einschätzung der Rostocker Stadtverwaltung zum Bauantrag lautet daher: „Da das Vorhaben nach der Art der baulichen Nutzung bauplanungsrechtlich zulässig ist, kann diesbezüglich das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 nicht verweigert werden.

Hintergrund: Das sogenannte Einvernehmen der Gemeinde kann nur versagt werden, wenn bauplanungsrechtliche Gründe dagegensprechen. Das ist aus Sicht der Verwaltung aber nicht der Fall. Am kommenden Dienstag wird der Hauptausschuss der Bürgerschaft über den Bauantrag abstimmen – am letzten Tag der vom Stalu gesetzten Frist. Die ist nicht verlängerbar. Kommt Rostock bis dahin nicht zu einer Entscheidung, gilt dies automatisch als Zustimmung zum Bau der Anlage.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Kritik daran. Laut einem von der Stadtverwaltung Rostock in Auftrag gegebenen Gutachten sei die Anlage unter anderem nicht klimaneutral und zu teuer. Rund 60 Millionen soll der Bau kosten. Rostocks OB Claus Ruhe Madsen (parteilos) schlug sogar vor, das Projekt vorerst auszusetzen. Auch die Industrie- und Handelskammer zu Rostock hatte gefordert, die Pläne erneut zu prüfen.

Auch in Stavenhagen beginnen in diesen Tagen die Arbeiten zum Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage. Dort baut das Entsorgungsunternehmen EEW eine Anlage, die ab 2023 in Betrieb gehen soll. Auch dort hatte es im Vorfeld ähnlich viel Kritik gegeben wie in Rostock.

