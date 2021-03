Stralsund

Gefährdet das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Kinder während der Schulzeit seelisch, körperlich und geistig? Davon gehen mehrere Eltern in Vorpommern aus. Sie versuchen gerichtlich durchzusetzen, dass für ihre Kinder die entsprechende Anordnung der Schule ausgesetzt wird. Dies solle dann auch für „alle weiteren Schulkinder“ gelten.

Der Pressesprecher des Amtsgerichts Stralsund, Sascha Ott, reagierte überrascht, als er über die beiden Verfahren informiert wurde, die hier beim Familiengericht angestrengt wurden. „In beiden Fällen ist ein gleichlautender Antrag benutzt worden. Nur die Namen der Kinder und der Schule wurden ausgetauscht“, sagt er.

Am Amtsgericht Greifswald tauchte das Schreiben ein drittes Mal auf. „Normalerweise geht es in Sachen Kindeswohlgefährdung gegen gewalttätige Eltern, also Personen, nicht aber gegen Institutionen wie eine Schule oder Anordnungen des Landes. Dafür sind die Regelungen nicht geschaffen.“

Maske schränkt Kommunikation ein

Seltsam ist auch die Begründung, mit der die Eltern aufwarten. Einerseits werden Ausführungen von mehreren Wissenschaftlern aufgelistet, die aus verschiedenen Gründen Bedenken gegen eine Maskenpflicht für Schüler haben. „Positive Emotionen werden weniger erkennbar und negative Emotionen verstärkt“, meint beispielsweise der Neurologe und Psychiater Manfred Spitzer. Die Fähigkeit zu kommunizieren werde verringert.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Andererseits werden aber auch Folien eines Vortrags einer Homöopathin verlinkt, die Kohlendioxidvergiftung, Ohnmacht und Orientierungslosigkeit als Folgen des Masketragens ausgemacht haben will. Laut Mathias Bonatz, Sprecher des Helios Hanseklinikum Stralsund, ist zumindest hier nichts von solcherlei Fällen bekannt. Auch die Leitung der Kinderklinik habe keine Informationen über junge Patienten, die aufgrund des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes gesundheitliche Probleme bekommen haben.

Entscheidung nach „summarischer Prüfung“

Die klagenden Eltern fahren aber noch größere Geschütze auf und führen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, die Achtung der Menschenwürde und die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen ins Feld. Weitere Argumente sollen sich demnach in der Europäischen Menschenrechtskonvention, dem „Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966“ und der Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen finden.

Genützt hat es nichts. Das Amtsgericht Stralsund hat den Antrag zurückgewiesen. Grundlage dafür war eine „summarische Prüfung“. Das bedeutet, eine umfangreiche Beweisaufnahme findet nicht statt – also nicht jedes verlinkte 50 Minuten lange YouTube-Video wird durchgeschaut.

Die Prüfung erfolgt oberflächlicher. In diesem Fall hat das Gericht eine Stellungnahme mehrerer medizinischer Gesellschaften und Verbände herangezogen, unter anderem des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte und der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.

„Befürchtungen sind unbegründet“

Darin heißt es, dass bei Kindern „unerwünschte Wirkungen von Masken mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen“ sind. „Befürchtungen, Masken könnten die Atmung beeinträchtigen, die Versorgung mit Sauerstoff gefährden oder zu einer gefährlichen Anreicherung von Kohlendioxid führen, sind unbegründet.“ Subjektive Probleme und das Störempfinden beim Tragen der Maske werden dennoch „uneingeschränkt anerkannt“.

Das Stralsunder Gericht machte darüber hinaus klar, dass die Eltern keine Erlaubnis haben, für alle Kinder der Schule zu klagen. Es sei weiterhin nicht dafür zuständig, die Rechtmäßigkeit der Landesverordnung zu überprüfen. „Dafür müssten die Antragssteller vors vor die Verwaltungsgerichte oder das Verfassungsgericht ziehen“, sagt Amtsgerichtssprecher Ott.

Ob sich nun trotz der Stralsunder Entscheidung weitere Gerichte mit möglicherweise von einschlägigen Internetseiten heruntergeladenen Anträgen auseinandersetzen müssen, ist eher unwahrscheinlich. Zumindest müssten die Kläger eine Ablehnung einkalkulieren. Im aktuellen Fall muss die Kindesmutter die Gerichtskosten tragen. Verfahrenswert: 2000 Euro.

Von Kai Lachmann