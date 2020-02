Stralsund

Die Klassenzimmer in Vorpommern verwandeln sich in den kommenden Monaten wieder in Tanzbühnen. In Kooperation mit der Aerites Dance Company unter der Leitung der griechischen Choreographin Patricia Apergi entsteht aktuell das 2. Klassenzimmerstück Tanz (für Schüler ab Klasse 8).

Workshop und Künstlergespräch

Realisiert wird dieses neue Format im Rahmen von „ Vorpommern tanzt an – Tanzpakt Stadt-Land-Bund“. Die Schulklassen erleben Tanz im Zuge des Vorstellungsbesuchs in einem einführenden Praxisworkshop und haben im Anschluss an die Vorstellung Gelegenheit, mit der Tänzerin und einer Tanzvermittlerin ins Gespräch zu kommen.

Die 45-minütige Inszenierung mit dem Titel „Hero“ spricht für die Menschen, die ihre Niederlage in einen Sieg verwandelten und diejenigen, die zu Helden wurden, ohne es zu bemerken. Es zeigt den Mut, die Anstrengung, Ausdauer und Stärke, die es braucht, um den Kampf aufzunehmen –kraftvoll, energetisch, ermutigend und humorvoll.

Junge griechische Tänzerin ist Bühnenheldin

Intensiv hat sich Patricia Apergi mit den Helden und Heldinnen unserer Gesellschaft beschäftigt und bereits wie in ihren vorangegangenen Stücken eine spezifische Bewegungssprache für und mit ihrer Bühnenheldin, die junge griechische Tänzerin Eva Georgitsopoulou, entwickelt. Das „Hero“ sich insbesondere an Teenager richtet, war für sie von Anfang an klar. Sie zieht das Publikum in ein Karussell der Gefühle und fragt nach dem Helden in jedem einzelnen von uns.

In einer Zusammenarbeit von Perform(d)ance, dem Theater Vorpommern und der Aerites Dance Company hat „Hero“ im Rahmen der Theaterwochen für Schüler unter dem Motto „Theater in Sicht“ am 2. März am Stralsunder Hansa Gymnasium Premiere.

Premiere und Lehrervorschau

Am gleichen Tag findet um 15 Uhr eine Lehrervorschau statt. Anmeldungen bitte per Mail an doerte.wolter@vorpommern-tanzt-an.de richten. Bis zum Schuljahresende können Schulen die Produktion in ihre Klassenräume einladen. Anfragen bitte an klassenzimmer-hgw@theater-vorpommern.de. Im September finden zudem Familienvorstellungen im Theaterpädagogischen Zentrum in Stralsund statt.

