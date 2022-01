Klausdorf

Die Arbeiten im Klausdorfer Wohngebiet B-Plan Nr. 5 sorgen weiter für Ärger. Zuletzt berichtete die OSTSEE-ZEITUNG darüber, dass Anwohner durch eine abgesperrte Straße mit dem Auto nicht bis an ihr Grundstück kommen. Nun melden sich jedoch auch dem Wohngebiet angrenzende Grundstückseigentümer an der Prohner Straße zu Wort, die im Zuge der Arbeiten erhebliche Probleme bekommen haben.

Verursacht werden diese durch die enormen Erdaufschüttungen in dem Wohngebiet. Das Gelände – nur wenige Meter vom Küstenstreifen der Vorpommerschen Boddenlandschaft entfernt – beschreiben Anwohner als einstige Feuchtwiese, auf der sich auch ein Reitplatz befand. Mit der Begründung des Hochwasserschutzes sollten die Häuser daher höher gesetzt, die Grundstücke höher angelegt werden. Zur Vorbereitung der Straße in das Wohngebiet wurde diese nach Beobachtungen der Anwohner bis zu einer Tiefe von zwei Metern mit Betonrecycling verdichtet. Schon dies beeinträchtigte die Versickerung und den natürlichen Abfluss des Oberflächenwassers in das angrenzende Biotop.

Abgrenzungen verhindern Wasserabfluss

Seit 2017 begonnen wurde, das Gelände für die Bauarbeiten vorzubereiten, hat Falk Maronde auf seinem direkt angrenzenden Grundstück mit dem Wasser zu kämpfen. Seit 40 Jahren lebt er hier und kennt die Landschaft vor seiner Haustür. „Früher lief das Wasser auf ganz normalem Wege in Richtung Biotop nebenan, wo es dann in den Bach und somit in den Bodden lief“, erklärt Falk Maronde. Nachdem nun auch die Grundstücke, die an seinen Garten angrenzen, aufgeschüttet wurden, liegen diese erheblich höher. Auch um diese Aufschüttungen abzustützen und zu sichern, wurden entlang des Zaunes auf zwei Seiten seines Grundstücks nun auch L-Schalen installiert. Seitdem staut sich das Wasser im Garten von Falk Maronde. Kartoffeln braucht er schon lange nicht mehr anbauen.

Dass im Garten von Falk Maronde das Wasser nicht mehr abfließen kann ist dem Rasen anzusehen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Der Rentner hat sein Haus 1984 hier errichtet und betreibt seit 30 Jahren auch einen Pensionsbetrieb. Seither konnte er sein Grundstück nicht nur von der Prohner Straße, sondern auch von der Rückseite zum Garten her befahren, was nun nicht mehr möglich ist, da sich hier nun die eben viel höher angelegte Straße befindet und sein Tor außerdem von den hier ebenfalls installierten L-Schalen blockiert wird. Öffnet er das Gartentor, nimmt er sich einen Hocker, um die 75 Zentimeter hohe Barriere übersteigen zu können. Ein Befahren mit dem PKW ist somit unmöglich geworden.

Seit 40 Jahren angelegter Garten bedroht

Eigentlich hatte Falk Maronde geplant, sein Haus demnächst der nächsten Generation zu übergeben. Für seinen Ruhestand sollte dann im hinteren Teil des Grundstücks ein kleineres Haus errichtet werden. Da dies von dieser Seite nun aber nicht mehr erreichbar ist, ist dies keine Option mehr.

Selbst wenn er die Möglichkeit einer Erdaufschüttung in Betracht ziehen würde – wovon dann gut die Hälfte seines 1800 Quadratmeter großen Grundstücks betroffen wäre – hätte dies für ihn weitreichende Konsequenzen. Abgesehen von den Kosten blickt er dabei auch auf seine liebevoll im Schuppen eingerichtete Werkstatt, aber auch auf den angelegten Garten, Bäume und eventuell den kleinen Teich. All das würde dann unter Erdmassen verschwinden, das Gartenhaus abgebaut werden. „Alles Arbeit der letzten 40 Jahre“, gibt Falk Maronde zu bedenken.

Anwohner befürchten Folgen für die Natur

Die Grundstücke wurden aufgeschüttet, die angelegte Straße außerdem mit Betonrecycling verdichtet. Dies führt dazu, dass Wasser hier nicht mehr ungehindert in das benachbarte Biotop abfließen kann. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Die besondere Situation von Falk Maronde ist jedoch nur die eine Seite der Medaille. Die Anwohner machen sich auch Sorgen um die Auswirkungen auf die Natur. Begründet wurden die Aufschüttungen im Wohngebiet stets mit dem Hochwasserschutz. „Dabei muss man jedoch nicht an eine Flutwelle denken. Das Gebiet hat hier schon immer Wasser gehabt und das drückt sich hoch, wenn es nicht abfließen oder verdunsten kann. Dies könnte nun auch die neu angelegten Grundstücke treffen“, fürchtet ein weiterer Nachbar, der nicht namentlich genannt werden möchte.

Laut Bebauungsplan ist angedacht, dass das Wasser auf den Grundstücken versickert. Langjährige Anwohner beschreiben den Untergrund jedoch als lehmig und sehen den natürlichen Abfluss zum Biotop durch die tiefgehende Straßenverdichtung – und im Fall des Maronde-Grundstücks auch durch Einfassung der L-Schalen – als gestört. Lediglich das Wasser von der Straße soll in das südlich angrenzende Feuchtbiotop abgeleitet werden.

Die Straße Mückenstich, die ins Wohngebiet führt, führt direkt am Biotop entlang. Durch die Arbeiten sehen die Anwohner hier bereits Eingriffe in das geschützte Gebiet. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Dass die Natur sich ihren Weg suchen wird und eventuell auch die neu angelegten Grundstücke Probleme mit dem Wasser bekommen werden, sieht der Nachbar als Gefahr. „Es hätte andere Möglichkeiten für B-Pläne gegeben. So nah an der Küste provoziert man Eingriffe in das Naturschutzgebiet. Außerdem hätte man dieses Wohngebiet ökologischer planen und Platz für Bäume lassen müssen, die Wasser binden und Böden verfestigen“, gibt der Anwohner zu bedenken. Falk Maronde macht der Gemeinde außerdem den Vorwurf, dass die umliegenden Grundstückseigentümer im Vorfeld der Planung nicht angehört wurden.

Anteile an Privatstraße würden Zugang sichern

Der Bürgermeister von Klausdorf und auch das Bauamt der Gemeinde Altenpleen möchten sich zu diesem Sachverhalt nicht äußern und verweisen darauf, dass es sich hier um eine Privatstraße handelt. Der zuständige Erschließungsträger erklärt dazu, dass auch Falk Maronde ein Miteigenschaftsanteil an der privaten Straße angeboten wurde. Auch eine Auffüllung des Bodens mit gleichzeitiger Verlegung aller Versorgungsleitungen hätte er in diesem Zuge mit ermöglicht. So hätte er weiterhin sein Grundstück von der Rückseite befahren und im Falle einer Grundstücksteilung hier auch eine Bebauung realisieren können.

„Dies hat er aber nach anfänglicher Zustimmung dann abgelehnt. Er hätte aber auch jetzt noch die Möglichkeit, das Grundstück auffüllen und verdichten zu lassen und einen Miteigentumsanteil zu erwerben“, bietet der Erschließungsträger an. Nach Rückfrage bei Falk Maronde heißt es, dass dieser von diesem Angebot bisher noch nichts wusste. Beide Parteien kommunizieren derzeit über ihre Anwälte, bei denen der Klausdorfer nun nachhaken will.

Von Wenke Büssow-Krämer